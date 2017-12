Odpowie za nakłanianie kobiety do prostytucji

51-letniemu mieszkańcowi gminy Trawniki grozi do 10 lat więzienia

Do 10 lat pozbawienia wolności grozi 51-latkowi, który próbował przejechać policjanta podczas zatrzymania przy ul. Grabskiego w Lublinie. Odpowie m.in. za nakłanianie kobiety do prostytucji

O już informowaliśmy, do zdarzenia doszło w ubiegłą środę koło marketu. Policjanci próbowali zatrzymać 51-latka, ten podczas ucieczki ruszył mercedesem klasy E wprost na policjanta i o mało go nie przejechał. Funkcjonariusz odskoczył i upadł na chodnik. Trafił do szpitala na badania.

Policjanci po jakimś czasie namierzyli kierowcę mercedesa i zatrzymali. 51-latek z gm. Trawniki został osadzony w policyjnym areszcie.

W piątek mężczyzna został doprowadzony do prokuratury i sądu. Usłyszał zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza policji. Na 51-latku ciąży także zarzut czerpania korzyści z nierządu i kierowania groźby bezprawnej. Jak ustalili śledczy, 51-latek w celu osiągnięcia korzyści majątkowej nakłaniał jedną z kobiet do uprawiania prostytucji. Ponadto mężczyzna zmuszał ją także do zwrotu określonej sumy pieniędzy za pomocą gróźb.

W piątek sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Mężczyźnie grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.