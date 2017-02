700-lecie Lublina: 1000 nowych wydarzeń i 6 sezonów

O dumie i inspiracji przeszłością mówił też prezydent Lublina Krzysztof Żuk. – Jubileusz robimy sami dla siebie. Program stworzyli mieszkańcy dla mieszkańców. Stawiamy na naszych artystów, naszych przedsiębiorców. To będzie prawdziwy festiwal społeczeństwa obywatelskiego. Tworzymy miasto naszych marzeń – niech to będzie naszym celem. Zróbmy sobie miasto – apelował ze sceny.

W programie obchodów znalazło się ponad 1000 nowych wydarzeń podzielonych na 6 sezonów, z czego 300 odbędzie się nie w centrum miasta, a w dzielnicach. Od lutego do kwietnia będziemy „Przeżywać historię”. To czas, kiedy swoje podwoje otworzą muzea, ośrodki kultury i inne instytucje zajmujące się historią, które w czasie tygodni tematycznych będzie można zwiedzać za darmo.

W maju i czerwcu „Poczujemy energię” (pierwsze festiwale i wydarzenia na ulicach, mostach i placach). Wakacje to czas „Wielkiego dzieje się” (widowiska i imprezy plenerowe), a jesień to pora na „Emocje sztuki” (teatr, taniec, wystawy i koncerty). Wielkie obchody zakończą się w grudniu wydarzeniami w ramach „Świętujemy Lublin”.

Obchody 700-lecia to nie tylko wydarzenia kulturalne. W ramach cyklu Miasto Nauki odbędzie się ponad setka konferencji, wykładów, seminariów i sesji naukowych. Miasto Edukacji to programy realizowane w szkołach, Lublin Społeczny to wsparcie m.in. seniorów i osób niepełnosprawnych, a Lublin Przedsiębiorczości to 30 konferencji dotyczących gospodarki miasta. Jest jeszcze Lublin Sportowy z wielkimi wydarzeniami o randze międzynarodowej i Miasto Atrakcji z Lubelską Kartą Turysty.