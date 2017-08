700. urodziny miasta: Z Wiednia na Światowy Zjazd Lublinian

– Najważniejszym miejscem w Lublinie jest dla mnie ulica Legionowa i jej okolice, bo tam się wychowałam. Aleje Racławickie, ZOR „Zachód”, bo tak się to miejsce wówczas nazywało – mówi Zofia Beklen z Wiednia, która była jedną z uczestniczek poniedziałkowej uroczystości i była w grupie osób wyróżnionych przez prezydenta Lublina medalem. – Wyjechałam z Lublina w latach 70. studiowałam wówczas ekonomię na UMCS. Wróciłam nawet żeby skończyć studia i dopiero wówczas wyjechałam na stałe. To nie była decyzja polityczna. Dopiero tam współpracowałam z organizacjami pomagającymi „Solidarności” czy zachodnimi mediami. Teraz, z perspektywy patrząc, wiedza ekonomiczna mi się przydaje w czasie pracy w wiedeńsko-krakowskim towarzystwie kulturalnym, które prowadzę – wspomina pani Zofia, absolwentka I LO, która pytana o rodzinne związki z Lublinem wspomina o ojcu, który był piłkarzem Lublinianki i, co w tamtych czasach było ewenementem, został kupiony przez Pogoń Lwów.

Aktualne lubelskie powiązania mają charakter kulturalny. Pani Zofia zaprasza naszych artystów i co podkreśla robi to za pieniądze miasta Wiedeń. – W Lublinie pomagają mi zaprzyjaźnieni od lat państwo Elżbieta i Leszek Cwalinowie, świetnie zorientowani co ciekawego się tu dzieje i doradzają: zaproś Federację Bardów albo zaproś Kairos. Na luty się przygotowujemy by uczcić 100-lecie KUL i już wiemy, że w listopadzie do Austrii przyjedzie ze swoim spektaklem Leszek Mądzik. Będzie też występował Łukasz Jemioła. Bardzo bym chciała zaprosić do Lublina austriackich artystów – dodaje Zofia Beklen. W czasie rozmów kuluarowych po poniedziałkowej uroczystości rozmawiała na temat współpracy z prezydentem Krzysztofem Żukiem.

Prezesi organizacji polonijnych oraz uczestnicy Światowego Zjazdu Lublinian będą w naszym mieście do wtorku. Wydarzenie koordynowane przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" Oddział i Dom Polonii w Lublinie odbywa się w ramach 700. urodzin Lublina.