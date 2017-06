760 osób z woj. lubelskiego zachorowało na boreliozę. Kleszcze groźne także dla zwierząt

Mój tegoroczny rekord to usunięcie 35 kleszczy z jednego psa – mówi Jolanta Szyszko, weterynarz z Jakubowic Konińskich (fot. Maciej Kaczanowski)

Od początku roku Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie odnotowała już 760 zachorowań na boreliozę. To 140 przypadków więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Najwięcej ludzi zaraziło się tą chorobą w powiatach bialskim i tomaszowskim.

– Wzrost zachorowań może świadczyć też o tym, że jest coraz lepsza wykrywalność boreliozy. Ludzie coraz częściej się badają. Należy pamiętać, że im wcześniej usuniemy kleszcza tym mniejsze ryzyko zakażenia. Musi minąć 24-48 godzin, żeby do niego doszło – tłumaczy Anna Strzyż, zastępca dyrektora wojewódzkiej stacji.

– Rzeczywiście mamy dużo pacjentów. Kolejki są coraz większe, ale nie wszyscy pacjenci powinni do nas trafić. Dużo osób ma niezweryfikowane wyniki i wcale nie są chorzy na boreliozę. Takie osoby zajmują miejsce tym, którzy rzeczywiście potrzebują naszej pomocy – mówi dr hab. n.med. Krzysztof Tomasiewicz, szef Kliniki Chorób Zakaźnych SPSK1 w Lublinie. – Lekarze rodzinni kierują takich pacjentów do nas, chociaż na tym etapie to oni powinni się nimi zająć. Wówczas kolejki byłyby mniejsze. Niepotrzebnie ulega się fali paniki.

Jakie są objawy boreliozy? – Najłatwiej rozpoznać chorobę w pierwszej fazie kiedy pojawia się tzw. rumień wędrujący czyli poszerzające się zaczerwienienie wokół wkłucia – tłumaczy dr hab. Tomasiewicz. I zaznacza: – Wtedy trzeba zgłosić się do lekarza i od razu rozpocząć leczenie. Znacznie trudniej zdiagnozować boreliozę w fazie przewlekłej kiedy mogą być zajęte stawy, układ nerwowy czy serce. Przez to można ją pomylić z inną chorobą.

Specjalista uspokaja: boreliozę da się wyleczyć. – Dostępne są bardzo dobre leki, a badanie na boreliozę można wykonać w każdym laboratorium. Jego koszt to ok. 50 zł – mówi Tomasiewicz.

Na kleszcze muszą też uważać właściciele zwierząt

– W porównaniu z ubiegłymi latami w tym roku trafia do mnie bardzo dużo psów zaatakowanych przez kleszcze. Sporo jest też tych, które zachorowały na babeszjozę. Moim rekordem w tym roku było usunięcie 35 kleszczy z jednego psa – mówi Jolanta Szyszko, weterynarz z Jakubowic Konińskich pod Lublinem. – Kleszcze atakują nawet mimo profilaktyki: kropli czy specjalnej obroży. Potrafią uodpornić się na niektóre środki. Dlatego warto zainwestować w te sprawdzone, z atestami weterynaryjnymi.

Objawy babeszjozy to m.in. nagły spadek formy, apatia, brak apetytu, gorączka. – Wtedy należy zgłosić się do weterynarza. W kolejnej fazie można zaobserwować ciemną barwę moczu. To znak, że zaatakowane są już nerki zwierzęcia – dodaje Szyszko.