Akcja Miś: Przynieś maskotki do redakcji. Przekażemy je dzieciom

Rusza kolejna edycja naszej mikołajkowej akcji Miś. Codziennie, do 2 grudnia, w godz. od 8 do 16 można przynosić do naszej redakcji przy ul. Krakowskie Przedmieście 54 w Lublinie maskotki, zabawki, słodycze, przybory szkolne i wszystko to, co dzieciom w dniu Świętego Mikołaja może sprawić radość.