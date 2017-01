Al. Witosa pojedziemy szybciej? Ratusz pyta policję o zniesienie ograniczeń

Radny Bartosz Margul chce, by miasto ustawiło na Witosa znaki pozwalające rozpędzić się do 80 km/h, a przynajmniej do 70 km/h. Fot. Maciej Kaczanowski

O zmianę oznakowania dwóch odcinków al. Witosa prosił miejski radny Bartosz Margul (PO) wskazując miejsca, gdzie możliwa byłaby szybsza jazda.

Chodzi o jezdnię w stronę śródmieścia między światłami przy ul. Doświadczalnej a wiaduktami na skrzyżowaniu z ul. Grygowej, gdzie nie ma przejść dla pieszych, a przy jezdni nie stoją żadne budynki. Natomiast na jezdni w stronę Świdnika radny wskazuje ciąg od ul. Doświadczalnej do granicy miasta.

Na obu tych odcinkach, zgodnie z obecnym oznakowaniem, nie wolno rozwijać prędkości większej niż 50 km/h, a nocą 60 km/h.

– Wielu kierowców widząc doskonałe warunki drogowe jedzie tym fragmentem z prędkością 70–80 km/h – pisze radny do prezydenta. – Trwanie przy absurdalnym ograniczeniu prędkości w opisanych odcinkach al. Witosa naraża kierowców na ryzyko płacenia mandatów za przekroczenie prędkości.

Radny chce, by miasto ustawiło tu znaki pozwalające rozpędzić się do 80 km/h, a przynajmniej do 70 km/h. – To dobry pomysł – stwierdza Karol Kieliszek z Urzędu Miasta, chociaż zastrzega, że na 80 km/h zgody nie będzie.

– Opracowaliśmy projekt nowej organizacji ruchu dopuszczającej jazdę z prędkością 70 km/h – mówi Kieliszek. – Projekt przekazaliśmy do zaopiniowania Komendzie Miejskiej Policji. Na razie czekamy na opinię.

Propozycja radnego Margula nie jest jedyną prośbą o umożliwienie szybszej jazdy po mieście. Ale zazwyczaj prośby te są przez miasto odrzucane. Za niezasadną miasto uznało choćby propozycję podwyższenia dopuszczalnej prędkości na al. Kraśnickiej między kościołem w Konopnicy a skrzyżowaniem z ul. Bohaterów Monte Cassino. Miejscy urzędnicy nie zgodzili się też na wprowadzenie takich zmian na ul. Jana Pawła II oraz na stanowiącym jej przedłużenie dwujezdniowym odcinku Krochmalnej.

Inną decyzję miasto podjęło w sprawie fragmentu ul. Zelwerowicza od Choiny do Poligonowej (nie mylić z ul. Bohaterów Września). Do listopada 2016 r. kierowcy musieli tu jeździć z prędkością nie większą niż 50 km/h, teraz wolno im się rozpędzić do 70 km/h.