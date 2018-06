Chcą postawić anteny telekomunikacyjne na dachu przedszkola. Nie zaszkodzą dzieciom?

22 A A

Od trzech lat działa tu miejskie przedszkole. Samorząd nie jest właścicielem budynku, na dachu którego operator chce instalować anteny telefonii komórkowej

Czy dach przedszkola to odpowiednie miejsce na montaż anten telefonii komórkowej? Takie pytanie zadają rodzice posyłający dzieci do miejskiej placówki przy ul. Woronieckiego. Swoją stację bazową chce tutaj montować operator sieci Orange. Firma zapewnia, że to bezpieczne, ale nie wszystkich to przekonuje

