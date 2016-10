Aqua Lublin i Arena Lublin zamkną rok z zyskiem? Tak prognozuje samorząd

Z najnowszych danych wynika, że nie będzie trzeba dokładać do funkcjonowania nowego centrum pływackiego przy Al. Zygmuntowskich

Nie stratą, ale zyskiem mają zamknąć ten rok zarówno stadion Arena Lublin, jak i kompleks pływacki Aqua Lublin. Takie prognozy oficjalnie przedstawia miejski samorząd. Zarządca obiektów na razie podchodzi do nich z ostrożnością

Prognozowane zyski zostały podane na ostatnim posiedzeniu komisji sportu w Radzie Miasta. Zanosi się na to, że o wiele lepszy niż planowano wynik finansowy będzie mieć stadion Arena Lublin.

O tym, że obiekt wyjdzie na plus, mowa była już w lutym. Wtedy to szefowie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (ta miejska spółka zarządza stadionem) zapowiadali, że Arena Lublin przyniesie niewielki zysk. – Zakładamy, że wyniesie niecałe 200 tys. złotych – informował Grzegorz Szymański z zarządu MOSiR.

Teraz prognozy są jeszcze bardziej optymistyczne. – Prawdopodobnie uda nam się uzyskać milion – poinformował radnych Paweł Majka, dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego w lubelskim Urzędzie Miasta.

Zarządca stadionu na razie nie komentuje tych danych. – Trzeba pamiętać o tym, że mamy dopiero początek października, w związku z czym zakładane wyniki do końca roku mogą się jeszcze zmienić – zastrzega Miłosz Bednarczyk, rzecznik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Dodajmy, że także w zeszłym roku wynik finansowy stadionu był znacznie lepszy od zakładanego. Na początku 2015 r. ówczesny prezes Tomasz Grodzki informował, że spodziewa się 3 mln zł straty i mówił, że „to ambitny cel”. – Stadion nie powstał, żeby zarabiać pieniądze – tłumaczył Grodzki.

W styczniu okazało się, że strata Areny Lublin wyniosła w zeszłym roku nie 3 mln zł, ale zaledwie 230 tys. zł. Stadion w wymaganym czasie uzbierał też 361 tys. widzów, a nieuzyskanie tego wskaźnika mogłoby grozić koniecznością zwrotu części unijnej dotacji przyznanej na budowę obiektu.

Z najnowszych danych wynika też, że nie będzie trzeba dokładać do funkcjonowania nowego centrum pływackiego przy Al. Zygmuntowskich. – Aqua Lublin jest na plusie 350 tys. złotych – informuje Paweł Majka.

Minione lato było dla kompleksu wodnego bardzo udane, jeśli chodzi o liczbę klientów. W lipcu przez Aqua Lublin przewinęło się ok. 44 tys. osób, a to znacznie więcej, niż w pierwszym miesiącu działalności obiektu, gdy bilety wstępu sprzedawano za pół ceny. Podczas tej promocji w ciągu miesiąca Aqua Lublin odwiedziło 36 tys. osób.

Także do wyników basenów ich zarządca podchodzi z ostrożnością. – O wynikach finansowych spółki i poszczególnych obiektów w sposób miarodajny będziemy mogli mówić na koniec roku – kwituje Bednarczyk.