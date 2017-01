Arcybiskup Stanisław Budzik zaprasza na Orszak Trzech Króli

– Serdecznie zapraszam Was na to radosne świętowanie. Niech nasze ulice, nasze świątynie napełnią się radosnymi wyznawcami Ewangelii. Niech ogarnie nas radość, że należymy do wielkiej, uniwersalnej wspólnoty Kościoła, do której powołane są wszystkie narody, wszystkie kultury – zachęca arcybiskup Budzik.

Metropolita lubelski zwraca także uwagę na misyjny wymiar tego święta. – Przypomina nam, że my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za radosne głoszenie Ewangelii całemu światu – dodaje.

6 stycznia w Lublinie Orszak Trzech Króli wyruszy z pl. Zamkowego ok. godz. 12.10. Wcześniej, na godz. 11.15, zaplanowano wspólne kolędowanie, wtedy też będą rozdawane korony. Później zostanie m.in. odczytana Ewangelia o Mędrcach ze Wschodu.

Lubelski orszak przejdzie ulicami – Kowalską, Lubartowską, Świętoduską, a następnie deptakiem i ul. Królewską – tak dotrze na pl. Katedralny. O godz. 13. w archikatedrze rozpocznie się msza św. pod przewodnictwem abp. Stanisława Budzika.

Orszak nie tylko w Lublinie

Orszaki Trzech Króli są organizowane też w innych miastach m.in. w Świdniku, Chełmie, Kraśniku, Lubartowie, Kazimierzu Dolnym, Firleju, Krasnymstawie, Piaskach, Poniatowej, Puławach i Zakrzówku.