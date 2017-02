Arena Lublin: Murawa niszczeje, a Euro za pasem

– W ubiegłym roku miałem 60 imprez piłkarskich, cztery duże koncerty i dwa mniejsze. Do tego dwa mecze rugby i mecz futbolu amerykańskiego. I mimo to udawało się utrzymać doskonałą kulturę i formę trawy – mówi Sadź.

Mający 20-letnie doświadczenie specjalista dba o główną płytę stadionu od chwili oddania obiektu do użytku. To w dużej mierze dzięki jego pracy Arena Lublin mogła dotychczas poszczycić się jedną z najlepszych muraw w kraju. Nawierzchnia nie była dotąd wymieniana. Nie było takiej konieczności.

Tymczasem zgodnie z terminarzem Lotto Ekstraklasy już jutro o godz. 15.30, w pierwszej wiosennej kolejce, Górnik miał podjąć na Arenie Lublin Zagłębie Lubin.

Włóknina na murawie

– Robimy wszystko, żeby doprowadzić boisko do używalności. Odmrażamy murawę za pomocą specjalnej agrowłókniny. Ale jeżeli w dniu meczu temperatura będzie poniżej zera, a my zdejmiemy agrowłókninę, to wilgoć zetnie mróz. Jak na to wbiegną gracze, to destrukcja murawy będzie praktycznie 90-procentowa. To się może skończyć wymianą boiska bądź jakimiś kosztownymi zabiegami dodatkowymi – ostrzega Sadź.

Spotkanie przełożone

Dlatego MOSiR zwrócił się z prośbą do zarządzającej rozgrywkami spółki Ekstraklasa o przełożenie sobotniego meczu na inny termin.

Pytany o ewentualną konieczność wymiany murawy i koszty z tym związane, dodaje:

– W pełni ufamy naszemu greenkeeperowi. Nie chciałbym jednak uprzedzać faktów. Trudno oceniać konsekwencje przed rozegraniem meczu. Wiadomo jednak, że nic dobrego z tego nie wyniknie – mówił Miłosz Bednarczyk rzecznik prasowy MOSiR.

Przełożenia spotkania chciał także Górnik. – Ja osobiście wolałbym, żeby tego spotkania nie było w sobotę – mówi Franciszek Smuda, szkoleniowiec klubu z Łęcznej. – Warunki są katastrofalne, piłkarze się ślizgają, jest niebezpiecznie. Dlatego trenujemy w hali. Jeśli ten mecz się odbędzie, to będzie dla nas trudny, a przy takim mrozie kibice nie przyjdą. Nie mamy jednak wyboru. na tyle, na ile to możliwe, przygotowujemy się do meczu – dodaje były selekcjoner reprezentacji Polski.

Ostatecznie spotkanie udało się przełożyć.