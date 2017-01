Autobusy i trolejbusy zahaczają o drzewa. Konserwator nie zgodził się na wycinkę

Na wystające nad jezdnię i nisko zwisające gałęzie jeszcze w zeszłym roku poskarżyło się MPK Lublin. – Powodują one uszkodzenia karoserii – mówi Weronika Opasiak, rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.

Przewoźnik zastrzega, że wcale nie prosił o wycięcie drzew, a tylko o przycięcie gałęzi. Tę prośbę MPK wysłało miejskim urzędnikom od komunikacji, którzy przekazali je urzędnikom od dróg, a ci stwierdzili, że gałęzi nie da się skrócić. – Zachwiałoby to statyką drzew, które są pochylone nad jezdnią i mogłyby się przewrócić – wyjaśnia Karol Kieliszek z Urzędu Miasta.

Dlatego Zarząd Dróg i Mostów zawnioskował do konserwatora zabytków o zgodę na wycięcie drzew. – Decyzja jest już podpisana – mówi Hubert Mącik, miejski konserwator zabytków. Pozwolił usunąć tylko jeden klon, którego stan oceniono jako zły. – Co do pozostałych drzew decyzja jest odmowna, bo są one w dobrej kondycji zdrowotnej i stanowią element kompozycji wnętrza ulicy, na której zieleń niemal nie pozostała.