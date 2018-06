Autobusy przyjechały spóźnione i z usterką. Prawie 660 tys. zł kary dla dostawcy

Dostawa przegubowych, klimatyzowanych trolejbusów od lubelskiego Ursusa zaczęła się zgodnie z umownym terminem, czyli 21 maja, ale jeszcze się nie zakończyła. Firma ma jednak czas do 21 czerwca i dopiero ten dzień jest ostatecznym terminem przekazania trolejbusów.

– Producent przed tą datą powinien podstawić pojazdy do odbioru – potwierdza Paweł Paszko z Zarządu Transportu Miejskiego. Czy to oznacza, że dopiero po 21 czerwca miasto może sięgać po kary za opóźnienia? – Nie. Umowa przewiduje szereg kar umownych, naliczane będą m.in. za brak podstawienia pojazdów do odbioru.

Podobnie jest z zamówionymi w tej samej firmie 12-metrowymi autobusami. Miasto kupuje 8 takich pojazdów, na razie nie dostało ani jednego, choć powinny być podstawione do odbioru już 29 maja. – Producent poinformował nas o opóźnieniu terminu podstawienia do odbioru – przyznaje Zarząd Transportu Miejskiego. Również w tym przypadku w umowie zapisany jest drugi termin. – Końcowa data dostaw została określona na 29 czerwca.

Ponad 659 tys. zł wyniosły kary naliczone przez ZTM firmie Solaris Bus&Coach, u której miasto zamówiło 15 przegubowych autobusów. – Kary zostały naliczone za to, że nie podstawiono pojazdów w umownych terminach oraz za przekroczenie terminu usunięcia wskazanych przez komisję usterek – informuje Paszko. – Nie były to poważne wady, uniemożliwiające jednak odbiór tych pojazdów.

Przegubowce Solarisa w końcu udało się wysłać na ulice, ale nie bez problemów. Wczoraj kursowały po mieście z wyłączonymi wyświetlaczami, a pasażerowie musieli dopytywać „jaka to linia”, bo każdy z autobusów woził zaledwie jedną widoczną z ulicy tablicę z numerem linii. Według informacji ZTM dzisiaj z wyświetlaczami nie powinno być problemów. – Nie jest to fizyczna wada systemu – zastrzega Paszko i tłumaczy, że producent zaoferował nieco nowszy system obsługujący wyświetlacze, który nie do końca dogadał się z bazą danych.