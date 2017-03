AW101 zaprezentowany po raz pierwszy. Śmigłowiec będzie produkowany w Świdniku?

Nie ma takiej drugiej maszyny na świecie jak AW101. W czwartek ten unikalny helikopter po raz pierwszy został zaprezentowany w Polsce. Jeśli świdnicka fabryka wygra przetarg MON to śmigłowiec będzie produkowany w Świdniku

AW101 włoskich sił powietrznych przyleciał do Świdnika w środę wieczorem. Ogromna maszyna po raz pierwszy odwiedziła Polskę. Wizyta włoskich lotników jest związana z przetargiem rozpisanym przez MON na dostawę 16 maszyn dla wojska – 8 dla sił specjalnych i 8 dla marynarki. Do przetargu zostały zaproszone konsorcja: PZL Mielec i Sikorsky Aircraft Corporations, WSK PZL-Świdnik oraz konsorcjum Airbus Helicopters i Heli Invest. na złożenie swoich ofert mają czas do 13 marca.

– To jest obecnie najlepsza na świecie maszyna do zwalczania okrętów podwodnych i działań ratowniczych na morzu –podkreśla Mieczysław Majewski, prezes PZL-Świdnik. – Nie znam drugiego śmigłowca, która ma trzy silniki. Są jedno-, dwusilnikowe, ale z trzema widziałem tylko prototypy.

W czwartek ponad 20-metrowa maszyna z gracją wylądowała przed fabrycznym hangarem. Maszynę prezentowali włoscy lotnicy wojskowi – mjr Werner Rosati i kpt. Luca Guasti.

– AW101, w naszej terminologii HH-101A, to dopracowany śmigłowiec. Służy w wielu armiach świata, m.in. w Wielkiej Brytanii, Japonii. Kanady czy Norwegii. Maszyna sprawdziła się w misjach ratowniczych i operacyjnych. W siłach morskich i w jednostkach specjalnych – mówił mjr Rosati.

Szefowie PZL Świdnik nie ukrywają, że mają spory apetyt wygranie przetargu ogłoszonego przez MON. – Jesteśmy fabryką produkującą śmigłowce. Wiemy jak to się robi. W ciągu roku od zamówienia możemy zbudować linię montażową i przeszkolić ludzi w procesie montażu śmigłowców AW101 – mówi prezes Majewski. – Dla naszej fabryki byłby to olbrzymi skok technologiczny i znacznie wzmocnienie naszej pozycji w ramach grupy Leonardo – dodaje.

Obecnie przy budowie komponentów kadłuba do AW101w PZL Świdnik pracuje prawie setka ludzi. – W przypadku wygrania przetargu MON opłacałoby się budować linię montażową nawet dla ośmiu maszyn. Po jej uruchomieniu zatrudnienie wzrosłoby z setki do kilkuset – dodaje.

Na koniec pokazu włoscy lotnicy zaprosili dziennikarzy na loty pokazowe nad Lublinem.