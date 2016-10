Bank Żywności potrzebuje pomocy

– To od Was zależy, ile zbierzemy jedzenia. Czekają na nie osoby, które bez Waszej pomocy nie będą miały radosnych świąt. Tak wiele więc zależy od wolontariuszy – podkreśla zwracając się do nastolatków Anna Kołnierzak z Federacji Polskich Banków Żywności, która przez lata sama była wolontariuszką.

Akcja prowadzona będzie od 25 do 27 listopada na terenie tysięcy sklepów w całym kraju.

– Przygotowując się do akcji poszukujemy wolontariuszy. Udział zgłosiło już wiele osób, które prowadziły zbiórkę także w poprzednim roku – mówi Marzena Pieńkosz, prezes

Banku Żywności w Lublinie. – Czekamy także na zorganizowane grupy ze szkolnych kół wolontariatu, uczniów szkół ponagimnazjalnych i gimnazjalistów z opiekunami, którzy chcą dobrym uczynkiem zapracować na rzecz innych ludzi.

• Chętni do włączenia się w zbiórkę powinni kontaktować się z organizatorami przedsięwzięcia – tel. (81) 744 44 38 lub (81) 440 66 45.