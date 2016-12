Baobab na pl. Litewskim do wycięcia. "Drzewo skończyło już swój żywot"

Drzewo badał po godzinie 10 zamówiony przez miasto dendrolog z Uniwersytetu Przyrodniczego. Jego zadaniem było sprawdzenie, w jakiej kondycji jest opanowana przez grzyb topola, od której tydzień temu odłamał się konar. Dwaj eksperci już orzekli, że drzewo jest nie do odratowania. Dzisiejsze badanie tomografem miało być decydujące.

- To co wcześniejsze ekspertyzy wykazały, myśmy niestety potwierdzili - mówi dr Wojciech Durlak z Uniwersytetu Przyrodniczego. Tłumaczy, że tylko 15 proc. pnia to drewno "sprawne technicznie". - To drzewo jest w stanie zamierania - przyznaje Durlak. - Mamy do czynienia z bardzo zaawansowanym rozkładem pnia - dodaje.

Dendrolog nie widzi już szans na uratowanie topoli. - Można stwierdzić, że to drzewo skończyło już swój żywot - mówi ekspert. - Według mnie definitywnie nadaje się do wycięcia.

Ratusz już zapowiada, że "zacznie procedurę usuwania drzewa" zagrażającego otoczeniu i mogącego się w każdej chwili przewrócić. Najpierw Ratusz musi poprosić o opinię Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. W lutym nad losami Baobabu głosować ma Rada Miasta, która zdecyduje, czy wykreślić drzewo z listy pomników przyrody. Ostateczna decyzja należy do wojewódzkiego konserwatora zabytków. Jeśli Ratusz przebrnie przez tę procedurę, to wycinka może dojść do skutku w marcu lub kwietniu. Do tego czasu drzewo ma być otoczone płotem ustawionym nieco dalej od pnia, by zabezpieczyć większy teren.

Co stanie w miejscu 120-letniego Baobabu? Ratusz czeka na sugestie mieszkańców. W grę może wchodzić zarówno posadzenie tu nowego, podrośniętego już drzewa (lipy lub dębu), jak też upamiętnienie w jakiś sposób (np. rzeźbą) drzewa i jego rozmiarów. Uwagi można słać na adres baobab@lublin.eu. - Wszystko będziemy rozpatrywać - zapewnia Hanna Pawlikowska, miejski architekt zieleni. - Być może nawet jakieś głosowanie przeprowadzimy.