Baseny w Lublinie. Które zamkną, a które otworzą na lato? Sprawdź terminy

– Nasze pływalnie muszą przejść niezbędne prace konserwacyjne i czyszczenie – wyjaśnia Miłosz Bednarczyk, rzecznik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Podkreśla, że lato jest najlepszym czasem na takie zabiegi. – Frekwencja jest niższa niż w pozostałych miesiącach.

Przerwy będą trwały dość długo, przeważnie trzy tygodnie. MOSiR tłumaczy, że pewnych rzeczy nie da się zrobić szybciej, a do zrobienia jest dużo. – Najpierw trzeba spuścić wodę, wykonać prace konserwacyjne przy urządzeniach, wyczyścić instalacje, potem oczyścić sam basen, a następnie napuścić do niego wody, po czym jeszcze tę wodę przebadać – wylicza Bednarczyk. Podkreśla, że baseny mają być zamykane sukcesywnie. – Tak, żeby w czasie jednego z nich klienci mogli korzystać z pozostałych.

W pierwszej kolejności zamknięte ma być Centrum Sportowo-Rekreacyjne przy Łabędziej, zarówno część do kąpieli, jak też saunarium. Przerwa potrwa tu od 26 czerwca do 14 lipca.

O wiele dłużej nieczynna będzie stara pływalnia przy Al. Zygmuntowskich działająca jako Strefa H2O. Zamknięta ma być od 17 lipca aż do 28 sierpnia. – Tutaj musimy przeprowadzić poważniejsze prace. Wymieniana będzie tu folia stanowiąca dno i ściany basenu – tłumaczy rzecznik MOSiR. Podczas prac w Strefie H2O zamknięty będzie również basen z przeciwprądem w Aqua Lublin.

Z basenu olimpijskiego w Aqua Lublin nie będzie można korzystać od 31 lipca do 21 sierpnia. Natomiast od 4 do 25 września zamknięta ma być druga część Aqua Lublin. – Aquapark ze zjeżdżalniami i basenem do nauki pływania, baseny zewnętrzne oraz basen z ciepłą wodą w saunarium – wylicza Bednarczyk.

A tutaj otwierają

W sobotę, 24 czerwca otwarty ma zostać kompleks basenów na terenie ośrodka Słoneczny Wrotków nad Zalewem Zemborzyckim. We wszystkie dni tygodnia ośrodek mabyć czynny od godz. 9 do 20. Płacąc za bilet można będzie nie wychodzić z wody aż do końca dnia.

Bilety będą o 40 proc. droższe niż w zeszłym sezonie. Dzieci do lat 7 zapłacą za bilet 7 zł, bilet dla młodzieży szkolnej do lat 18 kosztować ma 14 zł, a dla dorosłych 21 zł.

Niższe ceny będą obowiązywać w dni powszednie od poniedziałku do piątku, ale tylko po godz. 16. Dzieci do lat 7 zapłacą wtedy 5 zł, młodzież szkolna 10 zł, zaś dorośli 15 zł.

Przez cały tydzień, niezależnie od pory dnia, nie trzeba będzie kupować biletu dla dzieci do lat 3.