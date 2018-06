Przed bazyliką dominikanów w Lublinie będzie można oglądać makietę kościoła

– Makieta jest związana z projektem renowacji bazyliki i jej udostępniania do celów kulturalnych, jak też poprawą dostępności dla osób niepełnosprawnych – także ludzi niedowidzących i niewidomych. Jest też krótki opis w języku Braille’a – wyjaśnia o. Grzegorz Kluz, były przeor lubelskich dominikanów.

Aby ułatwić dostęp do zabytku osobom niepełnosprawnym powstało również dodatkowe wejście do bazyliki, bez barier architektonicznych. Dzięki temu do kościoła będą mogły bez problemów dostać się osoby na wózkach inwalidzkich.

Lubelscy dominikanie kończą realizację unijnego projektu, który dotyczył zarówno renowacji bazyliki, jak też prac budowlanych i konserwatorskich. Projekt objął również m.in. konserwację siedmiu ołtarzy, ambon, obrazów i organów w kaplicy paryskiej, w której będą organizowane koncerty kameralne. Zamontowano również ogrzewanie podłogowe z użyciem pomp ciepła, wymieniono posadzkę.