Usterki na nowym placu Litewskim. Z niektórymi elementami problemy są od nowości

Umowa na 1,98 mln złotych została zawarta z firmą Watersystem, która była wcześniej dostawcą wodotrysków na odnawiany plac. Teraz ma się zajmować „bieżącą obsługą i konserwacją zespołu fontann multimedialnych” wraz z zapleczem technicznym, a także dbać o oświetlenie placu. Rolą firmy jest też przygotowanie pokazów multimedialnych.

Jesienią spółka będzie musiała wymontować dysze i złożyć je w magazynie, zaś wiosną ponownie zamontować i uruchomić. – Umowa jest zawarta do połowy czerwca 2020 r. – wyjaśnia Olga Mazurek-Podleśna z Urzędu Miasta. I właśnie takiego okresu dotyczy wspomniana, prawie dwumilionowa zapłata.

Samo oświetlenie wymaga jednak napraw. Praktycznie od nowości są problemy z wbudowanymi w nawierzchnię listwami podświetlającymi ławki wokół drzew wzdłuż Poczty Głównej i kościoła.

– Czy ta usterka zostanie kiedyś usunięta? – pyta jeden z naszych czytelników. I zauważa, że nie jest to jedyna awaria oświetlenia na placu. – W całkowitych ciemnościach jest budynek tzw. dawnej Guberni. Co z gwarancją? Dlaczego nowy plac oddany niedawno do użytku nie jest w pełni sprawny?

Miasto zapewnia, że wszystkie elementy iluminacji zostaną naprawione. Prace zaczną się od listew wokół donic z kasztanowcami. – Usterka ma zostać usunięta w ramach gwarancji do końca czerwca – informuje Joanna Bobowska z Urzędu Miasta. Bardziej skomplikowana jest sprawa z iluminacją budynku. – W efekcie ubiegłorocznych nawałnic uszkodzona została studzienka sterująca. Sprawa została zgłoszona do ubezpieczyciela i obecnie przygotowujemy się do wymiany sprzętu.

To też kosztuje

Kolejne wydatki związane będą z gablotami reklamowymi. Urząd szuka już firmy, która będzie utrzymywać je w należytym stanie oraz rozstawiać i chować na każde zlecenie. Ta sama firma zajmie się też stojącymi na pl. Litewskim słupami ogłoszeniowymi. Ile to będzie kosztować? To okaże się najwcześniej w piątek, bo do tego dnia Ratusz będzie czekać na oferty od firm zainteresowanych zleceniem.