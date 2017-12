Będzie bestseller? Uczennice z Lublina napisały książkę

Michalina Bielak, Karolina Brytan, Patrycja Kowalczyk, Aleksandra Paczosa, Dominika Wojcieska i Weronika Zduńczuk – uczennice klasy 2 c Szkoły Podstawowej nr 39 z oddziałami gimnazjalnymi w Lublinie napisały książkę „W czterech ścianach duszy”, która ma szansę na ogólnopolski sukces.

Organizatorem konkursu „Misja-książka!” jest Dom Wydawniczym Ridero. Zadaniem kilkuosobowych zespołów uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych jest napisanie zbioru opowiadań, których tematem przewodnim jest dom.

– To już drugi rok, w którym nasi uczniowie biorą udział w konkursie – mówi Anetta Gawryluk, wychowawczyni i nauczycielka języka polskiego. – Tym razem spotykałyśmy się, by podczas burzy mózgów omówić różne podejścia do tematu oraz wybrać odpowiednie konwencje artystyczne. Dzięki temu dziewczęta przygotowały opowiadania, w którym dom jest duchowym aspektem życia każdego człowieka, pokazany przez pryzmat kłopotów związanych z wiekiem dojrzewania, ale jest nim też miasto urodzenia – „mała ojczyzna”.

– Szczerze mówiąc jedynie początek był trudny, ale potem szło jak z płatka. Spędziłam kilka dni nad pisaniem tego opowiadania. Patrzę teraz na swoje dzieło i jestem zadowolona – nie ukrywa Weronika Zduńczuk.

Dominice Wojcieskiej samo pisanie zajęło parę dni, a Karolinie Brytan zaledwie kilka godzin.

– Wcześniej próbowałam już swoich sił jako pisarka, ale bardziej w konkursach o twórczości innych osób – przyznaje Karolina i dodaje: – W przyszłości bardzo chciałabym pisać. Uważam, że jest to bardzo odkrywcze i pouczające.

Tylko dla własnej rozrywki w przyszłości zamierza pisać Patrycja Kowalczyk, a Aleksandra Paczosa, mimo że – jak przyznaje – przyjemnie tworzyło jej się opowiadanie, nie planuje zostać pisarką. Podobnie Michalina Bielak.

– Pisanie opowiadania zajęło mi dłuższą chwilę. Nie miałam z nim kłopotów, choć czasem trudno było mi sprawić, by zdanie „trzymało się kupy” – przyznaje Michalina.

Do końca stycznia na stronie rideo.eu czytać można pracę młodych lublinianek i głosować na nią. Jeśli „W czterech ścianach duszy” zdobędzie dużo głosów, zakwalifikuje się do ścisłego finału. Zwycięzca może liczyć na wydanie książki w formie drukowanej.