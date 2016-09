Będzie ruch wahadłowy przy wyjeździe z Lublina. Dwa tygodnie drogowej gehenny

– Budowa zachodniej obwodnicy Lublina finiszuje. A to niestety będzie oznaczało utrudnienia dla kierowców na wylocie z Lublina w kierunku Kraśniku – mówi Krzysztof Nalewajko, rzecznik lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Takie utrudnienia mają potrwać około dwóch tygodni. Już teraz drogowcy ostrzegają, że będzie to bardzo uciążliwe. I dodają, że muszą takie prace wykonać, żeby móc włączyć obecny przebieg drogi krajowej nr 19 do nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 747, która prowadzi z kolei do węzła Lublin Węglin na zachodniej obwodnicy. Stamtąd będzie można już pojechać na południe w stronę Kraśnika lub udać się na północ w kierunku Warszawy lub Białegostoku.

Po około dwóch tygodniach sytuacja na wyjeździe z Lublina ma się unormować. Cała zachodnia obwodnica miasta ma być zaś oddana do użytku z końcem listopada.

Więcej o budowie zachodniej obwodnicy Lublina we wtorkowym Dzienniku Wschodnim.