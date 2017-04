Bez konstytucji państwo upada. Ferdynand Rymarz w III LO w Lublinie

Spotkanie było wstępem do III edycji Tygodnia Konstytucyjnego, organizowanego przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy. W ramach cyklu prawnicy w przystępny sposób opowiadają uczniom szkół ponadpodstawowych z całej Polski o najważniejszym dokumencie w państwie oraz o roli sądów.

Podczas środowych zajęć Ferdynand Rymarz zwrócił uwagę na to, co łączy Konstytucję 3 Maja z obecną – To przede wszystkim zasada trójpodziału władzy, która dzisiaj nie zawsze jest respektowana. Konstytucja to kręgosłup, bez którego państwo nie może funkcjonować – powiedział.

Sędzia przypomniał też, że w PRL-u świętowanie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja było zakazane. – Pamiętam, że kiedyś 2-go maja do mojego domu przyszli milicjanci i przypomnieli o tym, żeby zdjąć flagę. Literatura opisuje też przypadki, kiedy w powojennej Polsce za świętowanie rocznicy ludzie szli do więzienia.

Rymarz przyznał też, że sądownictwo w Polsce wymaga reformy, a jego bolączką jest przewlekłość postępowania. Były przewodniczący PKW udzielił także wskazówek uczniom, którzy chcą zostać prawnikami. – Musicie czytać dużo dobrych książek – zachęcał.