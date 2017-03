Bezpłatna siłownia w Lublinie: Poćwiczysz za darmo przez cały rok

Siłownia Fit&Gym AZS mieści się na stadionie Arena Lublin. Jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 10-23, a w soboty od 9 do 16. Siłownia to wspólna inicjatywa sportowego środowiska akademickiego w Lublinie.

- Działanie dobroczynne aktywności fizycznej jest nie do przecenienia - powiedział w "Dzień Dobry TVN" prof. Zbigniew Gaciong z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. We Francji wprowadzono zasadę polegającą na tym, że tamtejszy NFZ będzie zwracał koszt aktywności fizycznej tym, którym lekarz przepisał ćwiczenia zamiast leków. Czy jest to możliwe w Polsce? - Jest to metoda bardzo kosztowna - podkreślił Gaciong. Jakie jest minimum aktywności fizycznej dla człowieka?

Wideo: Dzień dobry TVN / x-news