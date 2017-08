Bezpłatne szczepienia dla dzieci i seniorów w Lublinie. Lista szczepiących przychodni

– Akcja będzie prowadzona od 11 września – zapowiada Olga Mazurek-Podleśna z Urzędu Miasta, który na szczepienia seniorów wyda ponad 290 tysięcy, zaś na trzylatków równe 240 tys. Urząd właśnie rozstrzygnął konkurs wyłaniający placówki, do których będą się zgłaszać zainteresowani mieszkańcy Lublina.

Finansowane przez miasto szczepienia przeciwko grypie będą prowadzić 43 przychodnie, ale nie każda z nich będzie dysponowała taką samą liczbą dawek. Do niektórych będzie mogło się zgłosić kilkaset osób, do innych kilkanaście. Takie dysproporcje są również w przypadku akcji szczepień przeciwko pneumokokom, którą będzie prowadzić 41 przychodni.

Zainteresowani będą mogli wybrać dowolną przychodnię. Nie będzie mieć znaczenia to, gdzie dana osoba jest zapisana do lekarza rodzinnego. – Trzeba tylko wcześniej zarejestrować się na szczepienie. Chodzi o to, żeby uniknąć kolejek – mówi Mazurek-Podleśna. Zapisy będą prowadzone bezpośrednio w placówkach prowadzących szczepienia.

Przeciwko grypie

Najwięcej dawek (577) trafi do ośrodka DMP przy Projektowej 5 (dawniej była to Mełgiewska 7/9). Niewiele mniej, bo 543 osoby może zaszczepić Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy przy Nałęczowskiej 27. Niemal 400 szczepionek trafi na Czechów do przychodni Alvita przy Kaprysowej. Po więcej niż 300 dawek dostaną przychodnie Farmedu (przy Koryznowej i Agrestowej) oraz MSW przy Spokojnej.

Po ponad 200 dawek dostaną przychodnie przy Staszica 16 (szpitalna), Tymiankowej 7 (Famil-Med), Weteranów 11 (Puls-Med), Róży Wiatrów 1 (Vivamed), Nałowskich 114 (Medycyna 2001), Niepodległości 9 (Melisa) i ul. Kalinowszczyzna 46 b (Kalina).

Po więcej niż 100 osób będą mogły zaszczepić • szpitale przy Biernackiego i Jaczewskiego oraz każda z następujących przychodni: przy • Weteranów 46 (Eskulap i Medicor) • Kunickiego 122 (Dziesiąta) • Odlewniczej 3 (Arnika) • Mieszka I 4 (Amicus) • Okopowej 5 (Med-Kol) • al. Kompozytorów Polskich 8 (Provita i Specjalistyka) • Łabędziej 6 (Bronowice), przy Nowym Świecie 5 (Uni-Med) • Harnasie 11 (Euromed) • Śliwińskiego 4 (Mak-Med) • Wallenroda 15 (Wallenroda MED).

Kilkadziesiąt lub mniej dawek dostaną placówki przy: • Hempla 5 (Sanitas) • Radziwiłłowskiej 5 (Luxmed) • Bursztynowej 24 (Ars Medica) • Wapowskiego 2 (Zdrowa Rodzina) • Tetmajera 21 (CRH Żagiel-Med) • al. Piłsudskiego 17 (Bamed) • Kameralnej 5 (Czechów) • Piekarskiej 27 (Medimed) • Lubartowskiej 64 (Życie) • Łabędziej 6 (Ani-Med) • Paryskiej 5 (Alfa) • Króla Rogera 6 (Twoja Przychodnia) • Lazurowej 24 (Vitamed) • Woronieckiego 11 (Lubimed) • Grażyny 14 (Verbena) i Relaksowej 27 (TMJ Semper).

Przeciw pneumokomom

Najwięcej, bo 111 dawek, trafi do przychodni • Farmed (Koryznowej 2g i Agrestowa 8) • ponad 80 dzieci przyjmą poradnie 82 dzieci przyjmą poradnie CRH Żagiel-Med przy • Tetmajera 21 oraz • Luxmed przy Radziwiłłowskiej 5. Szczepienia będą też prowadzone w poradniach przy • Tymiankowej 7 (Famil-Med) • Weteranów 46 (Eskulap) • Wapowskiego 2 (Zdrowa Rodzina) • Weteranów 11 (Puls-Med) • Weteranów 46 (Medicor) • Jutrzenki 6 (Jutrzenka) • Kunickiego 122 (Dziesiąta) • al. Piłsudskiego 17 (Bamed) • Strażackiej 8 (Med-Centrum) • Nałęczowskiej 27 (WOMP) • Odlewniczej 3 (Arnika), • Kameralnej 5 (Czechów) • Hempla 5 (Sanitas) • Nałkowskich 114 (Medycyna 2001) • Mieszka I 4 (Amicus) • Projektowej 5 (DMP) • Bursztynowej 24 (Ars Medica) • al. Kompozytorów Polskich 8 (Provita) • Spokojnej 3 (MSW) • Piekarskiej 27 (Medimed) • Łabędziej 6 (Ani-Med) • Paryskiej 5 (Alfa) • Króla Rogera 6 (Twoja Przychodnia) • Kalinowszczyzna 46 b (Kalina) • Harnasie 11 (Euromed) • Śliwińskiego 4 (Mak-Med) • Lazurowej 24 (Vitamed) • Kaprysowej 17 (Alvita) • Woronieckiego 11 (Lubimed) • Wallenroda 15 (Wallenroda Med) • Grażyny 14 (Verbena) • Jaczewskiego 8 (SPSK 4) • Relaksowej 27 (TMJ Semper).