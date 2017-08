Biorą się za ważne skrzyżowanie na Czechowie. Będą utrudnienia

Główne prace zaczną się na początku września, a miasto liczy na to, że utrudnienia potrwają najdłużej do października

Przebudowa skrzyżowania al. Kompozytorów Polskich z ul. Elsnera, gdzie powstanie sygnalizacja świetlna ma polegać na wykonaniu dodatkowego pasa dla skręcających w lewo z ul. Elsnera w al. Kompozytorów Polskich w stronę Orfeusza. Istniejący pas dla kierowców jadących od strony ul. Koncertowej i planujących skręt w lewo w ul. Elsnera zostanie znacznie wydłużony i po przebudowie będzie mieć 150 m długości. Na jezdniach ułożona zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa, zaś na chodnikach pojawi się kostka brukowa.

Uciążliwy dla kierowców będzie już pierwszy etap przebudowy. – Obejmuje rozebranie nawierzchni, budowę kanału technologicznego, przebudowę sieci oświetlenia i wykonanie sygnalizacji drogowej – wylicza Karol Kieliszek z Urzędu Miasta. – Spowoduje to wyłączenie z ruchu lewego pasa al. Kompozytorów Polskich od ul. Legendy do połowy lewoskrętu w ul. Elsnera. Utrudnienia wystąpią od 11 września, potrwają około trzy tygodnie.

W drugim etapie drogowcy mają ułożyć na jezdniach ostatnią warstwę asfaltu. – Spowoduje to wyłączenie części jezdni i skierowanie ruchu objazdami. Wprowadzone zostanie też ręczne sterowanie ruchem i zapewnione będzie bezpieczne przejście pieszych przez jezdnię oraz dojścia do przystanków – zapowiada Kieliszek. – Skrzyżowanie będzie wyłączone z ruchu maksymalnie na 2 dni, nastąpi to w weekend w połowie października.

Umowa między miastem a drogowcami zakłada, że przebudowa musi się zakończyć najpóźniej 5 stycznia. Oczywiście jest możliwe wcześniejsze zakończenie robót.

Dodajmy, że chociaż prace drogowe zaczną się na początku września, to ich wykonawca został wybrany już na początku lipca, ale od tamtej pory na skrzyżowaniu prawie nic się nie działo. – Umowa z wykonawcą mogła zostać podpisana dopiero po zakończeniu kontroli przez Urząd Zamówień Publicznych, a było to 11 sierpnia – informuje Kieliszek. – Rozpoczęcie robót branży drogowej nie jest tożsame z rozpoczęciem prac na skrzyżowaniu, które trwają już od 22 sierpnia.

Wykonawcą przebudowy jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów, które daje miastu pięcioletnią gwarancję na skrzyżowanie. Umowa opiewa na 2,05 mln zł.