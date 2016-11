Bliźnięta nie dożyłyby porodu. Żyją i są zdrowe. Dzięki badaniom prenatalnym

Bliźnięta Agnieszki Bhatti z Lublina prawdopodobnie nie dożyłyby do porodu. Ale dzięki wczesnemu wykryciu poważnego powikłania dzieci urodziły się zupełnie zdrowe. – Badania prenatalne to szansa dla dzieci, a nie krok do aborcji – przekonują lekarze.

Gabriel i Joshua przyszli na świat w czwartek w Klinice Położnictwa i Patologii Ciąży SPSK1 w Lublinie. – Jestem taka szczęśliwa, że wszystko dobrze się skończyło. Dzieciaczki urodziły się w 33. tygodniu ciąży, zupełnie zdrowe – cieszy się Agnieszka Bhatti. – Miałam świetną opiekę w klinice – podkreśla.