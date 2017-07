– Mamy taki sygnał i będziemy go weryfikować. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w budynku rzeczywiście doszło do wybuchu gazu. Nie wiadomo jednak, czy nastąpił on w wyniku umyślnego działania – zastrzega nadkom. Renata Laszczka – Rusek, rzecznik lubelskiej policji. – Będziemy przesłuchiwać mieszkańców.

Obecnie na miejscu zdarzenia trwają oględziny. Specjaliści badają przyczyny pożaru i ustalają, czy budynek będzie się nadawał do zamieszkania.

Jak informuje policja, w spalonym gmachu zameldowanych było 27 mieszkańców. Podczas pożaru ewakuowano 17 osób, z których 6 trafiło do szpitala. Trzy osoby nadal pozostają pod opieką lekarzy.

Jak informuje policja, wśród nich są 32-latek i 19-letnia dziewczyna z mieszkania, w którym doszło do wybuchu. Mężczyzna ma poparzone 60 proc. powierzchni ciała. Nastolatka odniosła lżejsze obrażenia.

Oprócz nich w szpitalu pozostaje jeszcze 86-letnia kobieta. Zajmowała lokal obok mieszkania, w którym doszło do wybuchu. W wyniku eksplozji, na kobietę zawaliła się ścianka działowa.