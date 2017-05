Bryła Roku 2016 – zagłosuj na Centrum Spotkania Kultur!

Co roku redakcja portalu z nadesłanych przez czytelników propozycji wybiera 10 najbardziej pozytywnie wyróżniających się nowych obiektów w całej Polsce. Głosy można oddawać na stronie www.bryla.pl Zwycięzców poznamy 25 maja podczas uroczystej gali w warszawskim klubie Niebo.

Głosowanie na najlepszą realizację architektoniczną 2016 roku ruszyło 4 maja. Obecnie na pierwszym miejscu plasuje się serwerownia Beyond.pl w Poznaniu (24 proc. głosów). Na drugim jest węzeł transportowy w Solcu Kujawskim (21 proc.).

Wysoko, bo na 3. miejscu jest Centrum Spotkania Kultur w Lublinie (12 proc.)

Tuż poza podium jest Hala Koszyki w Warszawie, a w połowie rankingu równorzędną walkę prowadzą: Centrum Admini-stracyjne w Szycach, Centrum Dialogu „Przełomy” w Szczecinie, Siedziba „Wiadomości Wrzesińskich” we Wrześni i Dom Rudy.

O tytuł Bryły Roku 2016 walczą także: warszawski wieżowiec q22, bloki na osiedlu Bohaterów Września w Krakowie, Centrum Administracyjne w Szycach (gmina Wielka Wieś) i Rudy Dom w Rudach.

bryla.pl o Centrum Spotkania Kultur w Lublinie:

Bolesław Stelmach operuje w budynku tym samym językiem wyrazu, do jakiego przyzwyczaił nas w swoich wcześniejszych projektach. Całość jest surowa, oszczędna i nie boi się odsłaniania prawdziwych materiałów konstrukcyjnych użytych przy wznoszeniu budowli. Beton, szkło i odsłonięta cegła - to one decydują o ascetycznym wyrazie wewnętrznych przestrzeni budynku.

To budynek, który ma łączyć przeszłość z przyszłością. Znajdujące się przed nim pochyłe wzniesienia symbolizują związane z przeszłością kurhany. Szklane multimedialne elewacje to teraźniejszość, zaś zielony dach to zdaniem autora projektu budynku przyszłość architektury.

Zdjęcia: Marcin Tarkowski / Piximo.pl