Brytyjska firma otworzyła biuro w Lublinie. Będzie szukać kolejnych pracowników

Na jesieni brytyjska firma Phlexglobal, która zajmuje się przetwarzaniem, gromadzeniem i archiwizowaniem dokumentacji do badań klinicznych na potrzeby firm farmaceutycznych, będzie szukać kolejnych pracowników do swojego biura w naszym mieście.

– Wymagamy przede wszystkim bardzo dobrej znajomości języka angielskiego. Nie musi to być język medyczny, bo i tak zapewniamy nowym pracownikom szkolenia – mówi Anna Winiarska, szefowa lubelskiego biura Phlexglobal i dodaje: zarobki dla nowego pracownika to 3 tysiące złotych brutto. Później, po okresie próbnym będą one wyższe odpowiednio do kwalifikacji i rozwoju konkretnej osoby. Te stawki będą się więc zmieniać indywidualnie.

W lubelskim oddziale pracują obecnie 54 osoby. Pierwsze 18 zatrudniono w maju ubiegłego roku. Do końca tego roku firma chce zatrudnić kolejne 10-15 osób. Na przełomie 2017/2018 w lubelskim oddziale ma pracować ok. 80 stałych pracowników. W planach jest także utworzenie oddziału eksperckiego, który będzie się zajmował bardziej zaawansowanymi zagadnieniami związanymi z dokumentacją do badań klinicznych.

Dlaczego Polska i Lublin? – Zanim wybraliśmy Lublin rozważaliśmy lokalizacje w Indiach i Chinach. Polska wygrała ze względu na podobną strefę czasową do brytyjskiej. Lublin jest oddalony od naszej siedziby w Londynie o godzinę, co jest bardzo komfortowe, również ze względu na połączenia lotnicze – zaznacza Sarah Tucker, szefowa amerykańskiego biura Phlexglobal. – Przede wszystkim chodzi jednak o pracowników, którzy wyróżniają się wysoką etyką pracy, jej jakością i efektywnością. Do tego świetna znajomość języka angielskiego.

Phlexbglobal zatrudnia obecnie 320 pracowników w biurach w wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Polsce (biuro w Lublinie). – Firma rozwija się w bardzo szybkim tempie. Dotychczas przerobiliśmy ponad 30 milionów stron dokumentacji do badań klinicznych. A każdego roku notujemy wzrost o około 20 procent – mówi Tucker. – Stąd potrzeba powiększania naszych biur i zatrudnia nowych pracowników. W tym kontekście Lublin jest dla nas kluczowy.

Dodaje, że Phlexglobal wspiera firmy farmaceutyczne w pierwszej fazie przed wprowadzeniem produktu na rynek czyli na etapie badań klinicznych. – Obecnie przechodzimy do systemu elektronicznego odchodząc od dokumentacji papierowej. Dzięki temu możemy ją znacznie szybciej dystrybuować – tłumaczy Tucker. – Naszymi klientami są największe firmy farmaceutyczne na świecie.