Budowa IKEA Lublin. W tym tygodniu zamkną część al. Spółdzielczości Pracy

Od czwartku zamknięta będzie na odcinku 600 m jezdnia dla wyjeżdżających z miasta, a ruch trafi na przeciwną nitkę drogi. Będzie tak przez miesiąc, potem robotnicy przeniosą się na drugą jezdnię. Powodem utrudnień jest budowa zjazdu do centrum IKEA

Wyjeżdżając z Lublina trzeba będzie zjechać na przeciwną jezdnię za skrzyżowaniem z Dożynkową, ale jeszcze zanim po lewej stronie pokaże nam się salon Mercedesa. „Pożyczonym” pasem ruchu będzie trzeba pokonać około 600 metrów, a na właściwą jezdnię będzie można wrócić dokładnie w tym miejscu, gdzie stoi tabliczka informująca, że wyjeżdżamy z Lublina.

– W związku z tym, podróżni wjeżdżający do Lublina napotkają utrudnienia na granicy miasta, gdzie dojdzie do zwężenia pasa szybkiego ruchu – ogłasza Paweł Szczygieł, kierownik budowy z firmy Strabag, która buduje wiadukt dla zjeżdżających do centrum IKEA.

– Ponadto, podczas prowadzenia prac zostanie zamknięty wlot drogi serwisowej na skrzyżowaniu al. Spółdzielczości Pracy z ul. Nasutowską – zapowiada Szczygieł. – Obsługa komunikacyjna nieruchomości położonych przy drodze serwisowej odbywać się będzie poprzez znajdujące się wcześniej skrzyżowanie. Natomiast dojazd do ul. Dębowej odbywać się będzie poprzez ul. Dożynkową.

Takie utrudnienia mają obowiązywać do końca marca, kiedy to jezdnia prowadząca w stronę Elizówki zostanie ponownie otwarta. Od kwietnia przez około miesiąc zamknięty ma być podobny odcinek jezdni dla wjeżdżających do Lublina.

Zdjęcia: Marcin Tarkowski / Piximo.pl