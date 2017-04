Budowa S17 w kierunku Warszawy. Szykują się duże utrudnienia dla kierowców

Pełną parą ruszają prace na tzw. starym odcinku „siedemnastki”, od Kurowa do Garwolina. A jeszcze w tym roku mają być podpisane umowy na S19, od końca zachodniej obwodnicy w Konopnicy pod Lublinem do granicy z Podkarpaciem.

Jadąc w kierunku Warszawy uwagę zwraca oczyszczony z drzew teren wzdłuż drogi. To właśnie początek budowy nowych odcinków S17. Inwestycja realizowana jest w najtrudniejszy z możliwych sposobów: „pod ruchem”.

– Na ponad 13-kilometrowym odcinku pomiędzy węzłem Kurów Zachód a przyszłym węzłem Skrudki trwa porządkowanie terenu po wycince. Drogowcy wzięli się także za ściąganie wierzchniej warstwy ziemi, czyli odhumusowywanie terenu oraz przebudowę kolizji z sieciami. Te prace realizuje firma Mota-Engil Central Europe – informuje lubelski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Do robót szykuje się też firma PORR Polska Infrastructure, wykonawca kolejnego, ponad 20-kilometrowego odcinka - od granicy z woj. mazowieckim do węzła Skrudki. Lada moment ruszy wycinka drzew wzdłuż obecnej DK17, pomiędzy Parafianką a Moszczanką. Z tego powodu kierowcy muszą liczyć się z korkami na tym odcinku.

– Budowane będą także zjazdy na plac budowy. W miejscu prowadzonych prac, a także na drogach przecinających budowę przyszłej S17, wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu, czyli ograniczenie prędkości, zakaz wyprzedzania na odcinkach drogi w bezpośredniej strefie robót – dodaje GDDKiA.

A co na mazowieckim odcinku S17? Budimex, który zbuduje tam ok. 25,2 km drogi – od końca obwodnicy Garwolina do granicy województw – porządkuje teren po wycince i prowadzi prace ziemne. Efekty widać m.in. w okolicy przyszłego węzła Górzno. Pojawili się tam też archeolodzy – na wytypowanych wcześniej stanowiskach poszukują pamiątek przeszłości.

Na pozostałe odcinki w kierunku Warszawy toczy się postępowanie w sprawie zezwoleń na budowę: od węzła Lubelska do obwodnicy Kołbieli oraz od obwodnicy Kołbieli do obwodnicy Garwolina. Decyzję wyda Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Budowa S19

Dużo dzieje się także w sprawie innej ekspresówki, S19. – Trwa przetarg na odcinek od końca zachodniej obwodnicy Lublina do węzła Lasy Janowskie – informuje GDDKiA.

Na trzy odcinki liczące łącznie 33 km – od końca obwodnicy Kraśnika do węzła Lasy Janowskie - otwarto oferty wykonawców i trwa ich weryfikacja. – Natomiast w przypadku kolejnych trzech – od końca obwodnicy Lublina do końca obwodnicy Kraśnika, łącznie 42 km – trwa przygotowywanie dokumentacji potrzebnej do zaproszenia wykonawców do składania ofert cenowych. Umowy w systemie projektuj i buduj na cały 75-kilometrowy odcinek zostaną podpisane w tym roku – dodaje GDDKiA.

Co w przyszłości

W Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.) znajdują się cztery kluczowe dla regionu odcinki: A2 (Siedlce–Kukuryki, do realizacji w latach 2019–2022), S12 (Piaski–Dorohusk, do realizacji w latach 2018–2022), S17 (Piaski–Hrebenne, do realizacji w latach 2018–2022) i S19 (Lubartów–Białystok, do realizacji w latach 2018–2024).

W tej chwili program jest aktualizowany, wkrótce zostanie zaprezentowany opinii publicznej. – Będą tam zadania, które zostaną zrealizowane w ramach dostępnego limitu środków. Przedstawimy też planowaną kolejność realizacji poszczególnych zadań – mówi Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Na realizację wszystkich zadań programu brakuje 90 mld zł.