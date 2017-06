Budowa S19 Lublin - Kraśnik. 19 firm walczy o kontrakt

19 firm z Polski i Europy, które przeszły pozytywnie przez pierwszy etap przetargu (na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 od końca obwodnicy Lublina do końca obwodnicy Kraśnika), otrzymało w czwartek zaproszenia do składania ofert cenowych. Umowę z wykonawcą Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje podpisać przed końcem roku.

Piętnastu wykonawców zainteresowanych jest realizacją trzech odcinków, trzech jednym, a dwa odcinki zamierza budować jedna firma. Przy ocenie ofert będzie uwzględniane skrócenie czasu realizacji z 37 do 34 miesięcy (podczas prowadzenia robót nie wlicza się okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca) oraz wydłużenie gwarancji z 5 do 10 lat (5 proc. czas, 5 proc. gwarancja, 90 proc. cena). Postępowanie przetargowe prowadzi oddział w Kielcach.

Przypomnijmy, że przetarg na odcinek Lublin-Kraśnik podzielono na trzy części: od węzła Lublin Węglin do węzła Niedrzwica Duża (długość ok. 12 km, zainteresowanych jest 16 wykonawców), od węzła Niedrzwica Duża do węzła Kraśnik Północ (ok. 20 km, 15 wykonawców) oraz od węzła Kraśnik Północ do węzła Kraśnik Południe (ok. 10 km, 19 wykonawców).

Zadaniem wyłonionych w przetargu firm będzie opracowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji oraz wybudowanie trasy o łącznej długości ok. 42 km.

Dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku początkowo będzie prowadziła wzdłuż obecnej DK19, by na wysokości Strzeszkowic odbić na wschód omijając Niedrzwicę Dużą, Niedrzwicę Kościelną i Sobieszczany, przejść przez lasy przed Wilkołazem (w korytarzu obecnej drogi omijając miejscowość od wschodu), a za nią przejść na zachodnią stronę. W miejscowości Lasy przed Kraśnikiem droga ekspresowa przetnie obecną DK19 omijając miasto od wschodu.

Zaplanowano budowę pięciu węzłów drogowych, czterech par MOP (miejsc obsługi podróżnych), 32 mostów i wiaduktów, dziewięciu przejść dla zwierząt i trzech kładek dla pieszych.