Budują szlak pamięci w Lublinie. Odsłonięcie tablicy

Płyta jest pierwszym elementem szlaku pamięci powstającego w ramach projektu „Lublin. Pamięć Zagłady”. Całość szlaku zostanie otwarta 16 marca 2017 roku.

24 marca 1942 r., w trakcie akcji likwidacyjnej lubelskiego getta na Podzamczu, Niemcy wywieźli samochodami ciężarowymi ponad sto dzieci z żydowskiej ochronki wraz z trzema opiekunkami. Wszyscy zostali rozstrzelani na terenie dawnej kopalni piasku.

Według zachowanych przekazów pracownice Ochronki - Anna Taubenfeld, Hanna Kupperberg i p. Rechman nie chciały opuścić dzieci i dobrowolnie zdecydowały się na śmierć. Ciała ofiar pochowano na miejscu w masowym grobie. Po wojnie na miejscu egzekucji odbyła się ekshumacja zwłok i szczątki przeniesiono na teren nowego cmentarza żydowskiego w Lublinie przy ul. Walecznych, gdzie w 1987 roku postawiono pomnik.

Szlak pamięci przyczyni się do wzrostu świadomości na temat historycznego znaczenia miejsc związanych z Zagładą w Lublinie oraz lepszego rozumienia lokalnego dziedzictwa. Jest to szczególnie istotne w kontekście zbliżającej się 700. rocznicy nadania prawa miejskiego dla Lublina (2017 r.), z okazji której planowana jest m.in. realizacja wydarzeń naukowych i artystycznych podkreślających wkład społeczności żydowskiej w rozwój miasta na przestrzeni wieków. Będzie to też możliwość upamiętnienia tragicznego losu społeczności żydowskiej, która przez wieki współtworzyła tożsamość naszego miasta.

Prowadzony przez Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” projekt „Lublin. Pamięć Zagłady” jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.