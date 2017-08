Budynek przy pl. Litewskim na sprzedaż. Uczelnia tym razem ceny nie podaje

Uczelnia już dwukrotnie wystawiała zabytkową, ale wymagającą kapitalnego remontu nieruchomość na sprzedaż. W obu przetargach nie wpłynęła jednak żadna oferta.

– Dlatego zaproponowaliśmy procedurę otwartą z uwzględnieniem negocjacji z potencjalnymi nabywcami. Jest to zupełnie inna formuła, która służy m.in. poznaniu ich stanowiska – mówi Aneta Adamska, rzecznik prasowy UMCS.

Uniwersytet za budynek wraz z przyległym skwerkiem oczekiwał co najmniej 7 mln 653 tys. zł. Teraz nie podaje ceny wywoławczej. - Negocjacje są po to, aby między innymi o niej rozmawiać. Gdyby miała ona ulec zmianie, wymagana jest na to zgoda Senatu i Prokuratorii Generalnej – dodaje Adamska.

Wcześniej uczelnia chciała także zastrzec możliwość nieodpłatnego korzystania z obiektu maksymalnie do końca sierpnia 2019 roku. Wtedy Instytut Psychologii miałby zostać przeniesiony do nowego budynku, który UMCS chce wybudować na terenie tzw. kampusu zachodniego u zbiegu ulic Głębokiej i Pagi. Inwestycja ma być sfinansowana z pieniędzy pozyskanych ze sprzedaży budynku przy pl. Litewskim. W zaproszeniu do negocjacji pojawia się informacja o tym, że uniwersytet „jest zainteresowany korzystaniem z nieruchomości, będącej przedmiotem negocjacji, do dnia 31.08.2019 roku”.

Oferty wstępne zainteresowani mogą składać do 6 września w południe. Negocjacje mają być poufne.