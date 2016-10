Budżet obywatelski w Lublinie: Głosowanie tylko do północy

Tylko do północy można jeszcze głosować na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego Lublina na rok 2017. Głos można oddać przez internet lub na papierze. Da się nawet w ostatniej chwili pobiec na pocztę i zagłosować listownie, bo liczy się data stempla.

O 7 milionów złotych na tzw. projekty duże rywalizuje w tym roku 38 pomysłów. Poprzeć można tylko jeden z nich. Natomiast dwie pozycje można wskazać głosując na tzw. projekty małe, których w tym roku jest 111, a przeznaczona na nie pula pieniędzy to 8 mln zł.

Do głosowania uprawnieni są wszyscy mieszkańcy Lublina, którzy mają ukończone 16 lat. Co ważne, nie muszą być tu zameldowani. Głosowanie nie jest anonimowe, trzeba podać swoje dane.

Przez internet można głosować poprzez stronę obywatelski.lublin.eu, gdzie trzeba założyć sobie konto, do którego aktywacji niezbędne jest hasło wysyłane na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego. Do wybierania tej metody miasto zachęca upominkami, wśród których są m.in. 30-dniowe bilety komunikacji miejskiej, albumy z grafikami oraz gadżety. Do wczorajszego popołudnia (godz. 14.15) za pośrednictwem tej strony oddano blisko 29 tys. głosów, a liczba stale rosła. System będzie czynny do północy.

Głosy przyjmowane będą też na papierowych kartach. Można je oddawać w tym samym punkcie, w którym zostały pobrane, albo pójść do innego punktu. Karty są dostępne m.in. w prowadzonych przez miasto Biurach Obsługi Mieszkańców. Te mieszczące się przy ul. Kleeberga 12a, Szaserów 13/15, Wieniawskiej 14 i na parterze Ratusza są dzisiaj czynne do godz. 16.45, a biura przy Władysława Jagiełły 10, Pocztowej 1 i Żywnego 8 będą pracować do godz. 17. Papierowe karty można też pobrać i zostawić w wybranych filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej. Druki dostępne są ponadto na stronie internetowej obywatelski.lublin.eu. Najdłużej będzie można głosować wysyłając kartę pocztą, bo będzie się liczyć data stempla pocztowego.

Wkładane do skrzynek pocztowych karty z wpisanymi już numerami projektów mogą być użyte do głosowania, a taka forma agitacji nie jest przez miasto zabroniona. Warto pamiętać, że zarządcy budynków, np. spółdzielnie mieszkaniowe nie mogą zobowiązać mieszkańców do tego, by poparli te, a nie inne projekty. Wyboru dokonuje sam głosujący, który może skorzystać z wypełnionej karty, ale równie dobrze może użyć innej, czystej karty i oddać głos na inne projekty.

Liczenie głosów rozpocznie się jutro, wyniki powinny być ogłoszone na przełomie października i listopada.