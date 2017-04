Budżet obywatelski w Lublinie. Już można zgłaszać pomysły

Od piątku można składać projekty do budżetu obywatelskiego. Ich autorzy muszą pamiętać, że zmieniła się część zasad: nie trzeba dołączać listy z podpisami poparcia, inna jest w tym roku minimalna i maksymalna wartość projektu. Nabór potrwa do końca maja

W tym roku projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Lublina, bez względu na wiek, na przykład małe dziecko. Osoba niepełnoletnia musi mieć za to pisemną zgodę rodziców. Kolejną nowością jest to, że nie będzie już wymagane przedstawienie listy z podpisami osób popierających dany pomysł.

Pisząc projekty trzeba się w tym roku bardzo pilnować. Inaczej niż dotąd poprowadzona została granica między projektami małymi i dużymi. Do małych zaliczane będą tylko te, których wartość wynosi od 25 tys. zł do 300 tys. zł. – To pozwoli zgłaszać mniejsze projekty – podkreśla Piotr Choroś, dyrektor Biura Partycypacji Społecznej w Urzędzie Miasta Lublin.

• Pomysły o szacunkowej wartości przekraczającej 300 tys. zł będą zaliczane do projektów dużych. Ich wartość nie może w tym roku przekroczyć 1,2 mln zł. Nie jest to jedyne nowe ograniczenie.

• W tym roku duże projekty mogą dotyczyć wyłącznie inwestycji albo remontów, czyli placów zabaw, jezdni, chodników, parkingów, oświetlenia itp. • Do kosza trafią wszystkie te, które będą dotyczyć np. ćwiczeń sportowych, wycieczek, wydarzeń artystycznych itd. • I jeszcze jedna zmiana: w kosztorysie dużego projektu koniecznie trzeba uwzględnić pieniądze na sporządzenie dokumentacji. Na ten cel trzeba zarezerwować mniej więcej 5 proc. wartości robót.

Tegoroczne zasady są korzystniejsze dla niezbyt kosztownych zadań. Zwłaszcza, że na małe projekty zarezerwowano tym razem 9 mln, a na duże 6 mln zł złotych. A to nie wszystko, bo w regulaminie budżetu obywatelskiego ma się też znaleźć zapis, który może skutkować w tym roku prawdziwym wysypem małych projektów o wartości nie przekraczającej 150 tys. złotych.

Taki wysyp może wywołać udzielana przez Ratusz gwarancja, że każda dzielnica dostanie choć część pieniędzy dzielonych w jesiennym głosowaniu. Specjalny mechanizm ma być uruchamiany, gdy po podliczeniu głosów okaże się, że dana dzielnica nie ma szans na żaden projekt inwestycyjny. Wyniki mają być wówczas zmienione tak, by na listę zwycięskich projektów trafił jeden projekt (niekoniecznie inwestycyjny) o wartości nie przekraczającej 150 tys. zł.

• Rozpoczęcie naboru wniosków zapowiedziano na dziś, na godz. 8. O tej porze uruchomiony ma być system zgłaszania pomysłów poprzez stronę internetową obywatelski.lublin.eu.

– Projekty można też składać w formie papierowej w dowolnym Biurze Obsługi Mieszkańców – dodaje Choroś. Takie biura mieszczą się przy Wieniawskiej 14, Filaretów 44, Szaserów 13-15, Kleeberga 12a, Władysława Jagiełły 10, Pocztowej 1, Żywnego 8 i na parterze Ratusza.

Nabór potrwa do godz. 18 w dniu 31 maja.