Budżet obywatelski w Lublinie. Trudniej będzie oddać głos

Przez cały czas „papierowego” głosowania (od 25 września do 10 października) karty będzie przyjmować osiem Biur Obsługi Mieszkańców

Trudniej będzie w tym roku oddać głos na budżet obywatelski na papierowej karcie. Przez cały czas głosowania czynnych będzie tylko osiem punktów przyjmujących karty. Inne będą czynne po trzy godziny dziennie i to zaledwie przez dzień lub dwa

W tym roku papierową kartę będzie można oddać tylko osobiście i tylko w wyznaczonych punktach. – W każdym z nich będzie obecny pracownik Urzędu Miasta Lublin upoważniony do kontroli poprawności oddawanego głosu – zapowiada Beata Krzyżanowska, rzecznik prezydenta. Takie zasady mają uniemożliwić hurtowe oddawanie głosów przez niektóre spółdzielnie mieszkaniowe i administracje osiedli.

Przez cały czas „papierowego” głosowania (od 25 września do 10 października) karty będzie przyjmować osiem Biur Obsługi Mieszkańców: przy Wieniawskiej 14, Filaretów 44, Szaserów 13-15, Kleeberga 12a, Jagiełły 10, Pocztowej 1, Żywnego 8 i na parterze Ratusza.

Będzie też dwanaście punktów w filiach biblioteki, ale w każdej z nich urzędnik ze skrzynką na głosy zjawi się najwyżej dwa razy, a każdy taki dyżur potrwa trzy godziny.

Ponadto będzie też punkt mobilny w zabytkowym autobusie, który odwiedzi siedem dzielnic, każdą na trzy godziny.

Głosowanie internetowe zacznie się dwa dni wcześniej, 23 września o godz. 9.00 poprzez stronę obywatelski.lublin.eu, ale i tu trzeba będzie się zarejestrować.

Ratusz postanowił wczoraj pójść na rękę mieszkańcom, którzy nie mają stałego meldunku w Lublinie i nie widnieją na liście uprawnionych do oddania głosu. Osoby te będą mogły się starać o dopisanie do listy nawet w ostatnim dniu głosowania, a nie – jak planowano dotychczas – tylko do 8 września.