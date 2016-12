Nosimy ulotki reklamowe, ale też renty i emerytury. To ciężka i niebezpieczna praca – mówią listonosze

• Dlaczego pracownicy Poczty będą protestować?

– Jesteśmy niezadowoleni z warunków pracy i zarobków. Od 8 lat praktycznie nie mieliśmy podwyżek, poza dwiema w tym roku, które w sumie wyniosły 250 zł. Jednocześnie zaostrzono regulamin premiowania, przez co bardzo trudno dostać premię. Na dodatek wytyczne są opisane takim językiem, że ciężko je w ogóle zrozumieć. Przez brak premii każdy pracownik Poczty ma o 3 tys. zł mniej rocznych dochodów. Ja mam 19-letni staż pracy i nie jestem w stanie zarobić 2 tys. zł netto miesięcznie. Żeby wyżywić rodzinę zawsze musiałem dorabiać w różnych firmach, a są też tacy, którzy dostają po 1,5 tys. zł „na rękę”.

• Dużo macie pracy?

– Pensje z roku na rok spadają, a pracy jest coraz więcej, mamy większe rejony. Nosimy ulotki reklamowe, niektórym każe się spisywać nawet gazomierze. To bardzo ciężka praca i bywa niebezpieczna, przecież my nosimy także renty i emerytury. Niektórzy tego wszystkiego nie wytrzymywali psychicznie i rezygnowali.

• Co na to wasze związki zawodowe?

– W Poczcie Polskiej działa ok. 70 związków, ale liczą się tylko OPZZ i „Solidarność”. To właśnie związki zawodowe podpisały niekorzystne dla nas porozumienie dotyczące premii.

• Ile osób weźmie udział w sobotniej pikiecie?

– Liczę, że może pojawić się ponad setka. Łącznie z filiami w naszym urzędzie pracuje ok. 60 osób, a prawdopodobnie przyłączą się do nas pracownicy innych urzędów. Chciałbym zaznaczyć, że nie będziemy pikietować przeciwko dyrekcji. Głównym celem demonstracji jest wysłanie sygnału innym urzędom i zachęcenie do działania.

Rozmawiał: Daniel Drob