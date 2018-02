Burza po odwołaniu emisji programu. Przemaglują szefa TVP Lublin

Chodzi o odcinek z 3 lutego, w którym uczestniczyli posłowie Elżbieta Kruk (PiS), Joanna Mucha (PO), Genowefa Tokarska (PSL), Jakub Kulesza (Kukiz’15) oraz senator Andrzej Stanisławek (Porozumienie). Rozmawiali o ustawie o IPN i kryzysie dyplomatycznym między Polską a Izraelem.

Dyskusja miała być transmitowana wieczorem, ale do emisji nie doszło. Decyzję o jej odwołaniu podjął dyrektor i redaktor naczelny TVP Lublin Ryszard Montusiewicz. W „Panoramie Lubelskiej” jako powód podał stronniczy sposób prowadzenia programu, a prowadzącej Małgorzacie Orłowskiej publicznie zarzucił m.in. brak przygotowania. Dziennikarkę z ponad 30-letnim stażem w obronę wzięli jednak uczestniczący w nagraniu politycy, a niektórzy z nich sugerowali, że odwołanie emisji mogło być wynikiem interwencji Elżbiety Kruk. Choć ta w piątek przyznała, że program powinien być wyemitowany.

Poruszenie tej sprawy na posiedzeniu Rady Programowej TVP zapowiedział jej przewodniczący Wojciech Żukowski. Spotkanie odbędzie się w następny poniedziałek, ale jego uczestnicy audycji nie obejrzą.

– W ocenie dyrektora ośrodka i prawnika nie możemy sięgnąć po materiał, który nie został wyemitowany na antenie. Ale będziemy dyskutowali o okolicznościach odwołania emisji – mówi nam Żukowski. I dodaje: – W piątek wysłałem zaproszenia do członków rady. Zaprosiłem także poseł Joannę Muchę, która zwróciła się do mnie z prośbą o umożliwienie jej udziału w posiedzeniu.

Parlamentarzystka PO w swoim piśmie do szefa Rady Programowej TVP prosiła o zaproszenie na spotkanie wszystkich gości programu, a także przedstawicieli lokalnych mediów. – Nie mamy w zwyczaju, aby dziennikarze uczestniczyli w naszych spotkaniach. Ale po wszystkim, będziemy do ich dyspozycji. Co do udziału innych polityków, to każdy, kto wyrazi taką chęć, będzie mógł przyjść – podsumowuje Żukowski.