Był "obraz nędzy i rozpaczy", są nowoczesne boiska. Inwestycja dzięki głosom mieszkańców

Powiedzenie „obraz nędzy i rozpaczy” idealnie pasowało do poprzedniego boiska podstawówki nr 10, choć trudno to było nazwać boiskiem. Był to szary plac ze sfatygowanego asfaltu i równie stary, jak budynek szkoły. – Budynek powstał w 1957 roku – mówi Ewa Momot, dyrektorka „dziesiątki”, która musiała w takich warunkach organizować lekcje wuefu. – Dawaliśmy radę, ale było to trochę niebezpieczne.

To już przeszłość. W środę otwarto tu nowe boiska z syntetyczną nawierzchnią. – Mięciutkie. Kolana nie będą rozwalone – zachwala Momot. – Mamy tu piłkę koszykową, siatkową, ręczną, skok w dal, piłkę nożną też uda się zorganizować.

Nowe, oświetlone boiska sfinansowało miasto.

– Koszt tej inwestycji, wraz z dokumentacją, to 710 tys. złotych – informuje Tadeusz Dziuba, dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów w Urzędzie Miasta, gdzie gotowe są już projekty nowych obiektów sportowych dla kilku innych szkół. – Dokumentację mamy m.in. dla szkół nr 30, 28 oraz zespołu szkół przy Rzeckiego.