„Byłaby uciążliwa, psułaby krajobraz”. Ratusz nie zgodził się na elektrownię w Lublinie

Wiemy już dlaczego prezydent miasta odmówił wydania decyzji umożliwiającej budowę elektrowni na słomę przy ul. Mełgiewskiej. O korzystną decyzję środowiskową starała się spółka TergoPower Lublin, która ma teraz 14 dni, by zaskarżyć odmowę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

– Główna konkluzja jest taka, że inwestor nie zastosował zasady przezorności. Nie udowodnił, że będzie to instalacja neutralna dla środowiska. Tymczasem mogą wystąpić uciążliwości dla środowiska, m.in. ze względu na wzmożony transport samochodowy i zwiększoną emisję spalin – wyjaśnia Beata Krzyżanowska, rzecznik prezydenta.

– Zasada przezorności zobowiązuje nas do tego, że jeśli w naszej ocenie inwestycja może zagrozić środowisku, to należy wydać decyzję odmowną. Potencjalne uciążliwości potwierdza opinia profesora Mariana Harasimiuka przedstawiona przez występujący jako strona postępowania Polski Klub Ekologiczny

To tylko jeden z powodów odmowy. Kolejnym jest niezgodność z planem zagospodarowania terenu. – Elektrownia znalazłaby się w strefie ochrony krajobrazu otwartego – mówi Krzyżanowska. Miejski konserwator zabytków uznał, że 70-metrowy komin psułby krajobraz.

– Następnym powodem jest fakt, że inwestor nie ma uzgodnionych warunków przyłączenia elektrowni do sieci dystrybucyjnej – mówi rzeczniczka. Urząd Miasta stwierdził też, że planowana elektrownia nie posiada dostępu do bocznicy kolejowej, aby koleją dowozić część paliwa.

Spółka TergoPower Lublin ma 14 dni na to, by odmowną decyzję Urzędu Miasta zaskarżyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Takie prawo mają wszystkie strony postępowania, których jest 18.