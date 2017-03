Było gimnazjum, będzie podstawówka. Dzień otwarty w SP 16

Zabawa z robotami, pokazy fizyczne i chemiczne, przedstawienie teatralne i zajęcia artystyczno-techniczne to tylko część atrakcji, jakie szkoła przygotowała dla swoich przyszłych uczniów.

– Mamy nadzieję, że uda nam się utworzyć w nowym roku szkolnym pięć klas IV, cztery klasy VII i klasy pierwsze - mówi Ewa Barszcz, dyrektor Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie. – Szansa na zrealizowanie tego planu jest duża, o czym świadczy zainteresowanie udziałem w Dniach Otwartych.

Szkoła przyjmuje już wnioski uczniów z terenu gminy Lublin, którzy chcą do niej uczęszczać. Przybywa ich z każdym dniem, bo szkoła jest jedną z najnowocześniejszy i najlepiej wyposażonych szkół w Lublinie.

– Takiego boiska jak my nikt nie ma – śmieje się dyrektor Barszcz. – Oprócz tego dwie sale gimnastyczne, dwie siłownie oraz Internet, komputer i rzutnik multimedialny w każdej klasie. Ale najważniejsza jest praca nauczycieli, dzięki której mamy tytuł szkoły sukcesu.

Dlatego nauczyciele, mimo że mają ogromny żal, że gimnazjum, w którego budowanie włożyli wiele ciężkiej pracy zostanie zlikwidowani, patrzą w przyszłość z optymizmem.

– Mam nadzieję, że w przyszłym roku nie będzie zwolnień nauczycieli – mówi Barszcz. – Z optymizmem podejdziemy do nowych zadań. Nasz entuzjazm wynika z budowania nowej szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie powstająca z przekształcenia Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina prowadzi zapisy na rok szkolny 2017/2018 od 21 lutego do 5 kwietnia 2017 r. W poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki sekretariat jest czynny w godzinach od 7:30 do 15:30. W środy sekretariat czynny jest od 9 do 17, w sobotę 11 marca od 08 do 14.

Dzień Otwartych Drzwi dla uczniów klas I zaplanowano na 27 marca (godz. 17-19)