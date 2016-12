Były prezes Bogdanki został dyrektorem Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

- Nowy dyrektor został powołany na 6 lat i będzie sprawował tę funkcję do 12 grudnia 2022 roku – informuje Beata Górka, rzeczniczka marszałka województwa lubelskiego. – Ustawa o działalności leczniczej obliguje do ogłoszenia dwóch procedur konkursowych. Tak było w przypadku COZL, ale w ich wyniku nie udało się wyłonić nowego dyrektora. Dodaje, że taka sytuacja nie może się jednak przedłużać w nieskończoność. - W takich przypadkach zarząd województwa ma obowiązek wskazać kandydata na stanowisko dyrektora – mówi Górka. - Komisja, w skład której wchodzili przedstawiciele urzędu marszałkowskiego, zarządu województwa, COZL, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i radni sejmiku województwa, musi go zaopiniować. I tak się stało.

Skąd wybór takiego kandydata? – Spełnia on wszystkie kryteria określone w ustawie o działalności leczniczej i ma ogromne doświadczenie w zarządzaniu dużą instytucją – tłumaczy Górka. - Ustawa nie narzuca warunku, że dyrektor musi być lekarzem. Takie wykształcenie musi mieć natomiast dyrektor ds. lecznictwa, którego powoła nowy dyrektor w drodze konkursu.