Cały świat popatrzy na Lublin. Jak będzie wyglądać otwarcie Euro 2017?

Czerwcowe mistrzostwa UEFA EURO U 21 Polska 2017 będą największą imprezą sportową w historii Lublina. Stadion nad Bystrzycą będzie gościć trzy mecze grupowe: Polska-Słowacja (16 czerwca), Polska-Szwecja (19 czerwca) oraz Słowacja-Szwecja (22 czerwca). Półfinały zostaną rozegrane w Krakowie i Tychach, a finał w Krakowie.

Uroczyste otwarcie odbędzie się 16 czerwca w Lublinie, mimo że pierwszy gwizdek mistrzostw rozlegnie się w Kielcach, 40 minut przed meczem na Arenie Lublin. – Ale to rozgrywany w Lublinie mecz polskiej reprezentacji będzie poprzedzony oficjalną ceremonią otwarcia mistrzostw – potwierdza nam Krzysztof Komorski, zastępca prezydenta miasta. – Będzie to krótkie, kilkunastominutowe widowisko muzyczno-taneczne. Przygotowujemy ją z pomocą naszych środowisk artystycznych.

– Można się spodziewać dużo tańca – mówi Przemysław Łukasiak z UDS Art Complex, które będzie mieć największy wkład w widowisko. – Taniec będzie okraszony elementami artystycznymi z innych dziedzin. Niestety nie mogę zdradzać zbyt wielu szczegółów.

Pieniądze na organizację wydarzenia już są. Zarezerwowała je Rada Miasta, która na wniosek prezydenta zdecydowała, że 80 tys. zł na ten cel trafi do lubelskiego Centrum Kultury. – To jedna z najistotniejszych miejskich instytucji, która dysponuje doświadczeniem i potencjałem, by sprawnie przeprowadzić całą logistykę, organizację i produkcję – wyjaśnia Joanna Bobowska z Urzędu Miasta.

– Cała ceremonia będzie tematycznie związana z lubelskimi motywami – informuje Barbara Szymańska z Centrum Kultury. Lubelski ma być również tytuł widowiska: Sztukmistrz z Lublina.

– Chcemy wykorzystać fakt, że będziemy na oczach całej Europy, a nawet i świata, zamierzamy wypromować nasze miasto i stadion – podkreśla Komorski. Liczy na to, że miasto zostanie zauważone przez kibiców śledzących rozgrywki przed telewizorami. Zwłaszcza że poprzednie mistrzostwa U 21 śledziły wielkie rzesze kibiców.

– Mecze obejrzało 85 milionów ludzi na całym świecie – podaje Paweł Gil, pełnomocnik prezydenta ds. organizacji mistrzostw w Lublinie. Teraz widzów może być jeszcze więcej, bo w poprzednich mistrzostwach zmagało się osiem drużyn, a teraz będzie ich dwanaście.

Przed władzami Lublina jest jeszcze sporo pracy, zwłaszcza jeśli chodzi o zapewnienie sprawnego transportu na stadion, którego trybuny mają trzykrotnie zapełnić się po brzegi. Oznacza to, że za każdym razem trzeba będzie dostarczyć tu ponad 15 tys. osób. Miasto zapowiada uruchomienie specjalnych linii autobusowych, ale ich trasy nie będą znane, dopóki Ratusz nie dowie się, z których kierunków przyjadą kibice.