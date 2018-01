Celebrytka z Lublina aresztowana. Razem z nią Chińczycy [zdjęcia]

W czwartek policjanci zatrzymali 50 osób. Przede wszystkim w okolicach Warszawy i w Lublinie. Wpadła tu m.in. Izabela M. – tancerka i fotomodelka znana m.in. z „Tańca z gwiazdami” i Playboya. Według śledczych, kobieta była główną organizatorką przestępczego procederu. W jej domu znaleziono m.in. 100 tys. zł w gotówce.

– Dwie osoby spośród zatrzymanych to obywatelki Polski. Izabela M. usłyszała zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz oszustw na szkodę obywateli Chin. Łączna kwota wyłudzeń to ok. 900 tys. euro – informuje Agnieszka Kępka, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie. – Izabela M. nie przyznała się do zarzucanych jej czynów. Składała wyjaśnienia, których treści na obecnym etapie nie ujawniamy. Druga z zatrzymanych kobiet została przesłuchana w charakterze świadka i zwolniona bez stawiania zarzutów.