Celebrytka z Lublina wyłudziła milion euro? Matka Izabeli M.: Moja córka nikogo nie oszukała

Ewa Mika-Jarocka, matka tancerki, sama zgłosiła się do naszej redakcji, by przedstawić swoją wersję wydarzeń. Zgodziła się na podanie nazwiska.

Według prokuratury, jedną z kluczowych osób w gangu była 39-letnia Izabela M., znana m.in. z „Tańca z gwiazdami” i sesji fotograficznej w Playboyu. Miała organizować działalność grupy w Polsce, a także brać udział w siedmiu oszustwach na kwotę blisko miliona euro.

Izabela M. oraz jej matka zostały zatrzymane w ostatni czwartek w Lublinie. Matkę zwolniono bez stawiania zarzutów, z kolei 39-latka została aresztowana na 3 miesiące.

– Kompletnie tego nie rozumiem, bo obie zajmowałyśmy się tym biznesem – tłumaczy Ewa Mika-Jarocka. – Pośredniczyłyśmy w wynajmie domów dla obcokrajowców, w tym dla Chińczyków z Tajwanu. To było wszystko. Nie wiedziałyśmy, czym się zajmują. Jeśli to przestępcy, to dobrze, że zostali aresztowani. Nie rozumiem jednak, dlaczego prokuratura próbuje nadać sprawie rozgłos kosztem mojej córki. Jestem zdruzgotana.

Wraz z Izabelą M. w ręce policjantów wpadło 48 Chińczyków z tajwańskimi paszportami. Wynajmowali oni wille w dwóch podwarszawskich miejscowościach. Zdaniem śledczych, Chińczycy dzwonili stamtąd do swoich rodaków, oszukując ich metodą „na policjanta”. Mieli w ten sposób wyłudzić co najmniej 1,8 mln euro.

Tajwańczycy mieszkający w Lublinie byli pod lupą śledczych przynajmniej od 2015 r. Wtedy agenci ABW i policjanci CBŚP weszli do domu na lubelskim Sławinku, który rodzina M. miała wynajmować Azjatom. Śledczy z Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie podejrzewali, że obcokrajowcy, którzy oficjalnie zajmują się dystrybucją produktów spożywczych, w praktyce trudnią się oszustwami. W wynajmowanych domach zawsze zakładali łącza internetowe o dużej przepustowości. Zabraniali też wstępu właścicielom nieruchomości.