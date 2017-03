"Centrum Hamstwa i Wandalizmu" w Lublinie. Nietypowa tabliczka w centrum

Znajduje się bezpośrednio przy innych tablicach firm działających w kamienicy przy ul. Krakowskie Przedmieście 57, głównie kancelariach adwokackich. Tablica wisi od strony ul. Wieniawskiej. Piesi, którzy przechodzą obok, nawet jej nie zauważają. Aby zapytać, co o tym sądzą, trzeba najpierw im ją wskazać. Jest dosyć wysoko i nie rzuca się w oczy, ale gdy już ją się dostrzeże, można się zdziwić. – To na pewno jakiś żart – mówi jeden z przechodniów.

Oczywiście, w środku budynku nie działa żadne Centrum Hamstwa i Wandalizmu (pisownia oryginalna). Jak się okazuje, tablica wisi już dosyć długo. – Wydaje mi się, że pojawiła się ok. października czy listopada – mówi nam administrator budynku.

– Tabliczkę zawiesił ktoś bez naszej zgody, to jakiś żart – dodaje i tłumaczy, że na razie nie została zdjęta, bo nikomu tak naprawdę nie przeszkadza. – Poza tym jest wysoko, musielibyśmy przyjść tam z drabiną, a do tej pory nie było na to czasu – mówi.

Nasz rozmówca stwierdził, że tablica zostanie zdjęta przy okazji innych prac w tym miejscu.