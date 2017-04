Centrum Historii Sportu za darmo przez cały kwiecień

Centrum Historii Sportu (fot. AS)

Wśród zgromadzonych tutaj pamiątek są m.in. medale olimpijskie lubelskich sportowców: Tomasza Wójtowicza, Leszka Duneckiego i Andrzeja Głąba, czy też znicz olimpijski Rafała Koszyka. Muzeum czynne jest od wtorku do piątku od godz. 10 do 16, wchodzi się do niego od strony parku Ludowego koło biur Motoru Lublin.