Centrum Jana Pawła II powstanie w innej dzielnicy Lublina

Chciałbym, aby było to miejsce, które będzie służyło mieszkańcom Lublina. Aby przyciągało młodych ludzi, dlatego w tym projekcie chcemy wykorzystać nowoczesne technologie – mówi ks. dr Tadeusz Pajurek, prezes Centrum Jana Pawła II w Lublinie i jednocześnie proboszcz parafii pw. Św. Rodziny. To właśnie tam Jan Paweł II podczas wizyty w Lublinie 9 czerwca 1987 roku odprawił mszę. – Chciałbym również, aby Centrum było miejscem, gdzie będzie można obejrzeć zdjęcia i film z tej pielgrzymki, zobaczyć wystawę współczesnej sztuki religijnej, przeczytać książkę. Mamy bardzo dużo pamiątek po Ojcu Świętym.

Pomysłodawcą powstania Centrum Jana Pawła II był nieżyjący metropolita lubelski apb Józef Życiński. Lubelskie Centrum miało stanowić wotum za pontyfikat papieża Polaka. W skład Centrum miały wejść – kościół przy ul. biskupa Mariana Fulmana i ośrodki – Duchowości i Dialogu Religii, Kultury oraz Poradnictwa i Rehabilitacji Medycznej.

Plany zakończyły się na tym, że wybudowany został jedynie kościół parafialny pw. św. Jana Pawła II. Nic więcej na Wrotkowie nie powstało.

Do skutku nie doszła też inna rozpatrywana koncepcja, aby Centrum powstało przy parafii pw. Nawrócenia św. Pawła, przy ul. Dolnej Panny Marii. – Wstępną koncepcję zaakceptował nawet konserwator zabytków – przypomina ks. dr Tadeusz Pajurek. – Jednak ze względu na podmokły teren musielibyśmy użyć pali, przez co koszt budowy znacznie by wzrósł.

Teraz jest pomysł, aby Centrum powstało przy parafii św. Rodziny. – W Domu Akcji Katolickiej funkcjonuje parafialny dom kultury – opisuje ks. dr Pajurek. – Budynek ma powierzchnię ok. 650 mkw. Chcemy ten budynek wyremontować i zaadaptować na potrzeby Centrum. Myślimy o dobudowie piętra, może też zostałoby zaadaptowane poddasze.

Władze Centrum liczą, że uda się uzyskać na ten cel unijne dofinansowanie. Szykują już stosowny wniosek, który zostanie złożony do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. – Chodzi o program skierowany do organizacji pozarządowych. Dotyczy modernizacji obiektów kultury w dwóch aspektach: zarówno pod kątem czytelnictwa, jak też sztuki współczesnej – wyjaśnia ks. dr Pajurek.

Konkurs nie został jeszcze ogłoszony, ale ma się to stać jeszcze w tym roku.

Centrum Jana Pawła II

Istnieje od 2006 r. Jest kościelną publiczną osobą prawną podlegającą arcybiskupowi lubelskiemu. Działalność Centrum skupia się na trzech aspektach. Podejmuje działania charytatywne – od 2012 r. działa fundusz stypendialny „Świadkowie Bożego Piękna”, który pomaga uzdolnionej młodzieży pochodzącej z ubogich rodzin. Centrum prowadzi też działalność kulturalną – organizuje m.in. koncerty i pielgrzymki oraz edukacyjną – konferencje i sympozja.