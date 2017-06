Ceremonia otwarcia Euro U21 w Lublinie. 11,4 tys. złotych za minutę widowiska

Młodzieżowe mistrzostwa Europy to największe z tegorocznych wydarzeń piłkarskich w Polsce. Dwanaście drużyn rozegra mecze w Kielcach, Bydgoszczy, Gdyni, Tychach, Krakowie (finał) oraz Lublinie, dla którego to najważniejsza impreza sportowa w historii miasta. Na Arenie Lublin odbędą się trzy mecze fazy grupowej: Polska-Słowacja (16 czerwca), Polska-Szwecja (19 czerwca) i Słowacja-Szwecja (22 czerwca).

Chociaż pierwszy mecz mistrzostw rozegrany będzie w Kielcach, to oficjalna ceremonia otwarcia odbędzie się w Lublinie. – Dla nas będzie to wydarzenie o charakterze wizerunkowym i marketingowym – mówi Krzysztof Żuk, prezydent miasta, bo widowisko ma być transmitowane do milionów telewidzów na całym świecie. Poprzednie mistrzostwa U-21 transmitowano do 129 krajów.

Organizację ceremonii miasto powierzyło własnej instytucji – Centrum Kultury, przekazując jej na ten cel 80 tys. złotych. – Przygotowujemy 7-minutowe widowisko inspirowane wątkami lubelskimi – informuje Gabriela Żuk z Centrum Kultury. – Głównym bohaterem będzie Sztukmistrz z Lublina. Na potrzeby ceremonii został skomponowany specjalny utwór inspirowany Henrykiem Wieniawskim – dodaje. Autorem tej muzyki jest lubelski kompozytor Gabriel Menet.

Spektakl ma być pełen tańca – za choreografię odpowiada Anna Łukasiak ze studia tańca UDS. – Na pewno tancerze swoją energią zarażą wszystkich, którzy będą oglądać ten spektakl – mówi Łukasiak. – Oprócz samego tańca będą używali rekwizytów, będzie też gra aktorska.

W ceremonii uczestniczyć ma 250 osób, oprócz tancerzy będą to również artyści od machania flagami, kuglarze, 20-osobowa orkiestra i lubelski DJ Papa Zura.



Popatrz jak trenują

Kibice będą mogli oglądać grające w Lublinie reprezentacje także podczas otwartych sesji treningowych. Słowacy będą ćwiczyć we wtorek, 13 czerwca o godz. 17.30 na starym stadionie przy Al. Zygmuntowskich. Treningowi reprezentacji Polski będzie można się przypatrywać w sobotę, 17 czerwca od godz. 11 na bocznym boisku Areny Lublin, zaś Szwedzi wyjdą na otwarty trening 17, 20 i 23 czerwca o godz. 12 na stadionie w Świdniku, gdzie będzie mogło wejść maksymalnie 999 kibiców.

Mamy bilety!

Na każdy z trzech meczów EURO U 21, które będą rozegrane na Arenie Lublin mamy dla naszych Czytelników dwa dwuosobowe bilety. Będzie je można wygrać w konkursie. Śledźcie uważnie nasze papierowe wydanie oraz portal dziennikwschodni.pl