"Chatka Żaka" czeka na remont. Jest kolejny przetarg, uczelnia tnie koszty

Chcą postawić anteny telekomunikacyjne na dachu przedszkola. Nie zaszkodzą dzieciom? 22 3

Czy dach przedszkola to odpowiednie miejsce na montaż anten telefonii komórkowej? Takie pytanie zadają rodzice posyłający dzieci do miejskiej placówki przy ul. Woronieckiego. Swoją stację bazową chce tutaj montować operator sieci Orange. Firma zapewnia, że to bezpieczne, ale nie wszystkich to przekonuje